Додано: Суб 18 січ, 2025 19:26

Пользователи из России заняли лидирующие позиции по количеству посещений на трех крупных торговых криптоплатформах.



На Россию пришлось до 26% трафика на криптобиржах в 2024 году, по оценке издания Wu Blockchain журналиста Колина Ву. Доля российского трафика на бирже Bybit в 2024 году достигла 26%. На биржах HTX и Bitfinex в 2024 году пришлось по 20% и 10% российского трафика соответственно.



В разные месяцы на Россию приходилось от 5 до 10% посещений на площадках OKX, KuCoin и MEXC. На бирже Deribit, специализирующейся на криптовалютных деривативах, доля посещений из России в 2024 году составила в среднем 8%.



Наибольшая доля посетителей из США была зафиксирована на биржах Coinbase (66%) и KuCoin (43%).



Значительную часть трафика крупнейшей по торговым объемам биржи Binance принесли Индия, Бразилия и Вьетнам (по 6-9% у каждой страны). Для Bybit основными источниками трафика являлись Россия, Украина и Южная Корея.



Примечательно, что в 2024 году «монопольное преимущество» Binance значительно сократилось по сравнению с 2023 годом, отметил Ву. Доля спотового рынка Binance за год снизилась с 49% до 39%, а ее доля на рынке криптодеривативов — с 50% до 38%. Рынок Bybit, по оценкам журналистов, быстро вырос и занял второе место после Binance.



В то же время, по сообщению самой Binance, в 2024 году она привлекла $21,6 млрд в депозитах пользователей, что на 36% больше, чем совокупный прирост объема депозитов следующих десяти криптовалютных бирж, который составляет $15,9 млрд. Биржа также отметила, что аналитики CryptoQuant назвали Binance лидером отрасли по притоку средств от институциональных клиентов.



В целом посещаемость сайтов криптобирж за год выросла на 22%. Крупнейший прирост трафика показали Bitget (103%), MEXC (57%) и Bybit (54%).



Общие объемы спотовой торговли по сравнению с 2023 годом выросли на 139%. Объемы торгов деривативами — на 91%.



Но сейчас объем торговли криптовалютами снизился, рынки охватил «торговый паралич», отмечают в Santiment. Как пояснил аналитик сервиса, в монетах топовых проектов из категорий Layer 1, Layer 2, мемкоинов и связанных с ИИ криптовалют в последний раз такой низкий уровень торговли наблюдался перед президентскими выборами в США, 4 ноября.



Отсутствие движений на рынке — признак состояния FUD (акроним от англ. «fear, uncertainty and doubt» — это страх, неуверенность и сомнение). В Santiment полагают, что объем торгов упал, поскольку трейдеры опасаются принять неверные решения в преддверии инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января.



13 января курс биткоина обновил минимум за два месяца, он опускался до $89,8 тыс.