|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
Додано: Суб 18 січ, 2025 18:33
Vadim_ написав:
У готівці теж інфляція , у середені 90 я на 5 баксов мог бухать неделю. В чьом порекомендуете хранить?
Тут залежить від того, де живеш і у якому часі. А також від горизонту інвестування. Життя ж не безкінечне, треба і потратити.
Наново, Америку не відкриватиму! Консервативна стратегія - кошик валют, як готівкою, так і на депо. Що стосується саме сьогодення в Україні, то частку депозитного кошика, тим паче у валюті, треба скоротити до мінімуму. А крипта, зараз, це рально те місце, де можна черпати золоті монетки, щоб додати їх у свій реальний, а не віртуальний кошик.
П.С. Залюбки почитаю Ваші міркування, як стати багатим, щасливим і здоровим.
І всі інші теж, не соромтеся! Признавайтеся, де можна знайти золоту жилу.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30175
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2219 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 19:26
Пользователи из России заняли лидирующие позиции по количеству посещений на трех крупных торговых криптоплатформах.
На Россию пришлось до 26% трафика на криптобиржах в 2024 году, по оценке издания Wu Blockchain журналиста Колина Ву. Доля российского трафика на бирже Bybit в 2024 году достигла 26%. На биржах HTX и Bitfinex в 2024 году пришлось по 20% и 10% российского трафика соответственно.
В разные месяцы на Россию приходилось от 5 до 10% посещений на площадках OKX, KuCoin и MEXC. На бирже Deribit, специализирующейся на криптовалютных деривативах, доля посещений из России в 2024 году составила в среднем 8%.
Наибольшая доля посетителей из США была зафиксирована на биржах Coinbase (66%) и KuCoin (43%).
Значительную часть трафика крупнейшей по торговым объемам биржи Binance принесли Индия, Бразилия и Вьетнам (по 6-9% у каждой страны). Для Bybit основными источниками трафика являлись Россия, Украина и Южная Корея.
Примечательно, что в 2024 году «монопольное преимущество» Binance значительно сократилось по сравнению с 2023 годом, отметил Ву. Доля спотового рынка Binance за год снизилась с 49% до 39%, а ее доля на рынке криптодеривативов — с 50% до 38%. Рынок Bybit, по оценкам журналистов, быстро вырос и занял второе место после Binance.
В то же время, по сообщению самой Binance, в 2024 году она привлекла $21,6 млрд в депозитах пользователей, что на 36% больше, чем совокупный прирост объема депозитов следующих десяти криптовалютных бирж, который составляет $15,9 млрд. Биржа также отметила, что аналитики CryptoQuant назвали Binance лидером отрасли по притоку средств от институциональных клиентов.
В целом посещаемость сайтов криптобирж за год выросла на 22%. Крупнейший прирост трафика показали Bitget (103%), MEXC (57%) и Bybit (54%).
Общие объемы спотовой торговли по сравнению с 2023 годом выросли на 139%. Объемы торгов деривативами — на 91%.
Но сейчас объем торговли криптовалютами снизился, рынки охватил «торговый паралич», отмечают в Santiment. Как пояснил аналитик сервиса, в монетах топовых проектов из категорий Layer 1, Layer 2, мемкоинов и связанных с ИИ криптовалют в последний раз такой низкий уровень торговли наблюдался перед президентскими выборами в США, 4 ноября.
Отсутствие движений на рынке — признак состояния FUD (акроним от англ. «fear, uncertainty and doubt» — это страх, неуверенность и сомнение). В Santiment полагают, что объем торгов упал, поскольку трейдеры опасаются принять неверные решения в преддверии инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января.
13 января курс биткоина обновил минимум за два месяца, он опускался до $89,8 тыс.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30175
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2219 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 19:31
Козак-характерник написав:
Признавайтеся, де можна знайти золоту жилу.
Из того что на слуху - onlyfans сейчас вроде неплохой доход приносит. Но там на жопе ровно не посидишь, придется попрыгать на дилдаке
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 6245 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
3
Додано: Суб 18 січ, 2025 19:38
Vadim_ написав:
У готівці теж інфляція , у середені 90 я на 5 баксов міг бухать неделю
В чьом порекомендуете хранить?
Если в середине 90-х бухали неделями, значит вам 50+. Если в 55 возникает вопрос в чем хранить, значит дети высосали не все деньги.
Сами отвечаете на свой вопрос что хранит плохо - инфляция. Нужно инвестировать. Совет инвестировать в хорошие кроссовки и правильное питание вы не воспримите всерьез.
Да и что мы можем вам посоветовать ? Судя по всему вы успешнее чем 90% населения.
Только хардкор. Trumpcoin, который укатают на 80% с 90% вероятностью
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 6245 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
3
Додано: Суб 18 січ, 2025 20:14
Игорь написав: Vadim_ написав:
У готівці теж інфляція , у середені 90 я на 5 баксов міг бухать неделю
В чьом порекомендуете хранить?
Если в середине 90-х бухали неделями, значит вам 50+. Если в 55 возникает вопрос в чем хранить, значит дети высосали не все деньги.
Сами отвечаете на свой вопрос что хранит плохо - инфляция. Нужно инвестировать. Совет инвестировать в хорошие кроссовки и правильное питание
вы не воспримите всерьез.
Да и что мы можем вам посоветовать ? Судя по всему вы успешнее чем 90% населения.
Только хардкор. Trumpcoin, который укатают на 80% с 90% вероятностью
Вы очень умный человек , искренне, потом было некогда, надо было работать...
а как заработать на кроссовках...привезти из Китая а где продавать?
до 90-тых занимался профессионально спортом 6/7/365 ,бегал в кедах но с дмумя стельками... не бухал і жим лёжа 80 и кросс 10 км и гребной канал в любое время года если нету льда
потом повезло с женой , с её кухней и менталитетом ,азиатским - правильное питание , в свои 50+ при росте 182 вес 80 , не знаю это плохо или нормально?
ценная тушка в окоп для трижды не получившего повестку верховногоголовокомандувача?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3567
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 21:03
Vadim_ написав:
в свои 50+ при росте 182 вес 80 , не знаю это плохо или нормально?
В свої 46, при зрості 1.85, важу 90 кг(+-1 кг). Мені комфортно.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 18 січ, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30175
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2219 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 21:04
Козак-характерник написав: Vadim_ написав:
У готівці теж інфляція , у середені 90 я на 5 баксов мог бухать неделю. В чьом порекомендуете хранить?
Тут залежить від того, де живеш і у якому часі. А також від горизонту інвестування. Життя ж не безкінечне, треба і потратити.
Наново, Америку не відкриватиму! Консервативна стратегія - кошик валют, як готівкою, так і на депо. Що стосується саме сьогодення в Україні, то частку депозитного кошика, тим паче у валюті, треба скоротити до мінімуму. А крипта, зараз, це рально те місце, де можна черпати золоті монетки, щоб додати їх у свій реальний, а не віртуальний кошик.
П.С. Залюбки почитаю Ваші міркування, як стати багатим, щасливим і здоровим.
І всі інші теж, не соромтеся! Признавайтеся, де можна знайти золоту жилу.
Якщо прибрати такі важливі аспекти , як допомога військовим, освіта дітей та здоров`я, то на сьогодні :
1. Гривневі ОВДП (надрукують, якщо що). До початку війни трохи, восени 2022 при курсі 42 - крупно зайшов, докупляю і зараз.
2. Оренда
3. Золото фізичне у зливках та монетах
4. Готівкова валюта - долар, євро, франк
5. Крипта
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 18 січ, 2025 21:04
Козак-характерник написав: Vadim_ написав:
в свои 50+ при росте 182 вес 80 , не знаю это плохо или нормально?
В свої 46, при зрості 1.85, важу 90 кг. Мені комфортно.
Ви ж ніби в Сакраменто були? Як вас там, не зачепило?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35763
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 18 січ, 2025 21:06
Faceless написав:
Ви ж ніби в Сакраменто були? Як вас там, не зачепило?
Все добре! Живий! Дякую!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30175
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2219 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|117889
|256893709
|
|
|7978
|23275933
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|112727
|
|