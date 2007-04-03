Vadim_ написав:У готівці теж інфляція , у середені 90 я на 5 баксов міг бухать неделю В чьом порекомендуете хранить?
Если в середине 90-х бухали неделями, значит вам 50+. Если в 55 возникает вопрос в чем хранить, значит дети высосали не все деньги. Сами отвечаете на свой вопрос что хранит плохо - инфляция. Нужно инвестировать. Совет инвестировать в хорошие кроссовки и правильное питание вы не воспримите всерьез. Да и что мы можем вам посоветовать ? Судя по всему вы успешнее чем 90% населения. Только хардкор. Trumpcoin, который укатают на 80% с 90% вероятностью
Вы очень умный человек , искренне, потом было некогда, надо было работать... а как заработать на кроссовках...привезти из Китая а где продавать? до 90-тых занимался профессионально спортом 6/7/365 ,бегал в кедах но с дмумя стельками... не бухал і жим лёжа 80 и кросс 10 км и гребной канал в любое время года если нету льда потом повезло с женой , с её кухней и менталитетом ,азиатским - правильное питание , в свои 50+ при росте 182 вес 80 , не знаю это плохо или нормально? ценная тушка в окоп для трижды не получившего повестку верховногоголовокомандувача?
Козак-характерник написав:Але якщо продавець заявить, що не отримав кошти, то нічого не доведеш, вірно розумію? Тут лише виключно на довірі все?
я не впевнений. по перше рейтинг як вам сказали. по друге дроп то дроп, він дає карту куди висилати, це є або в ордері або в чаті тай потів ви робите відео з записам банка що вислали це якщо буде апеляція. він має зробити що йому НЕ прийшло. на бінас так, але на чув що на інших біржах тупо в сторону покупця вирішують, може байбіт не памятаю.
sergia написав:на карти дропів можуть і інші приймати, тільки не напишуть це відкрито. На біржі головне рейтинг продавця/покупця, тобто скільки у нього вдалих транзакцій було
Але якщо продавець заявить, що не отримав кошти, то нічого не доведеш, вірно розумію? Тут лише виключно на довірі все?
Він відкрито пише що карти не його, то краще пошукати іншого. Якщо захоче дурити, то він може і без чужих карток це почати робити. Орієнтуватися краще у першу чергу на вдалі минулі обміни і термін його праці на цій біржі. Велику сумму краще одрузу не перекидати. Як альтернативи р2р біржі ще є онлайн-обмінники на курс-експерті з відгуками. Але з обмінниками треба бути обережним щоб не насипали брудної кріпти яку біржа відмовиться приймати.