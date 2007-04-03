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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3519352035213522
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 21:38

  Козак-характерник написав:
  sergia написав:на карти дропів можуть і інші приймати, тільки не напишуть це відкрито. На біржі головне рейтинг продавця/покупця, тобто скільки у нього вдалих транзакцій було

Але якщо продавець заявить, що не отримав кошти, то нічого не доведеш, вірно розумію? Тут лише виключно на довірі все?


Казак,ты в Америке потерялся и не представляешь,во что за пару лет,один лідор перетворив усю країну...Мы в 22г переживали за тебя,чтоб тебя в Дыре не заловили и не отправили....Так здесь теперь даже круче...во сто крат..
Тут теперь за лишнюю тысячу перевода с карты на карту,ипут сразу...если нет документов или офиц.работы...да и просто так,ипут с радостью,даже если все есть,причем кто угодно! Главное-"СВОИ"!!!В их представлении-это намного приятнее :D Тебя,как лицо съипавшееся-подадут в международный розыск и запрос на экстрадицию с Америки с зачислением в 33 штурмову бригаду уклонистов,за то что продал 5 риплов и не признался ,да не уплатил налогов,чем нанес воюющей стране,непоправимый вред,приведший к сдаче Покровска и твоего родного Донецка еще в 2014.. :lol: :mrgreen:
Поэтому,P2P сейчас работает хер знает по какому.Чтоб кто то принял на свои облікові биржевые данные лишние твои 10 копеек-легче мамонта встретить в зоопарке :lol: Как правило-всегда требуют квитанцию с банка об оплате...Это и есть доказательство.Да,все нарушают,бо по правилам нельзя...Но в Украине-по правилам жить нельзя и невозможно....Поэтому,такая херня во всем...Береги карты.Укр банки могут тебе их заблочить в любой момент,или арестовать твои счета за необновление военно учетных данных...по запросу....и всем пох...что ты два года здесь не живешь..Растворись и не отсвечивай своими P2P(ями) Биржа-леджер-обменка-наличка! Единственная надежная формула...
Востаннє редагувалось osafly в Нед 19 січ, 2025 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:07

Ну что,откупаете???Чи здачу уже нечем давать?? Гарний альтсезон в этом году..Биткоин и Трамп высосали последние крохи с альты и она полетела снова с прицелом на 60 по доминации.Сдается мне джентльмены,это была комедия.Главное "весело"


osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:28

  osafly написав:Растворись и не отсвечивай своими P2P(ями) Биржа-леджер-обменка-наличка! Единственная надежная формула...

Згоден! Щось мені лячно від тих Р2Р пропозицій. Мутні якісь.
Козак-характерник
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