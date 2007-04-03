Додано: Нед 19 січ, 2025 21:38

Козак-характерник написав: sergia написав: на карти дропів можуть і інші приймати, тільки не напишуть це відкрито. На біржі головне рейтинг продавця/покупця, тобто скільки у нього вдалих транзакцій було на карти дропів можуть і інші приймати, тільки не напишуть це відкрито. На біржі головне рейтинг продавця/покупця, тобто скільки у нього вдалих транзакцій було

Але якщо продавець заявить, що не отримав кошти, то нічого не доведеш, вірно розумію? Тут лише виключно на довірі все? Але якщо продавець заявить, що не отримав кошти, то нічого не доведеш, вірно розумію? Тут лише виключно на довірі все?

Казак,ты в Америке потерялся и не представляешь,во что за пару лет,один лідор перетворив усю країну...Мы в 22г переживали за тебя,чтоб тебя в Дыре не заловили и не отправили....Так здесь теперь даже круче...во сто крат..Тут теперь за лишнюю тысячу перевода с карты на карту,ипут сразу...если нет документов или офиц.работы...да и просто так,ипут с радостью,даже если все есть,причем кто угодно! Главное-"СВОИ"!!!В их представлении-это намного приятнееТебя,как лицо съипавшееся-подадут в международный розыск и запрос на экстрадицию с Америки с зачислением в 33 штурмову бригаду уклонистов,за то что продал 5 риплов и не признался ,да не уплатил налогов,чем нанес воюющей стране,непоправимый вред,приведший к сдаче Покровска и твоего родного Донецка еще в 2014..Поэтому,P2P сейчас работает хер знает по какому.Чтоб кто то принял на свои облікові биржевые данные лишние твои 10 копеек-легче мамонта встретить в зоопаркеКак правило-всегда требуют квитанцию с банка об оплате...Это и есть доказательство.Да,все нарушают,бо по правилам нельзя...Но в Украине-по правилам жить нельзя и невозможно....Поэтому,такая херня во всем...Береги карты.Укр банки могут тебе их заблочить в любой момент,или арестовать твои счета за необновление военно учетных данных...по запросу....и всем пох...что ты два года здесь не живешь..Растворись и не отсвечивай своими P2P(ями) Биржа-леджер-обменка-наличка! Единственная надежная формула...