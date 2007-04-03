Козак-характерник написав:
Але якщо продавець заявить, що не отримав кошти, то нічого не доведеш, вірно розумію? Тут лише виключно на довірі все?
Казак,ты в Америке потерялся и не представляешь,во что за пару лет,один лідор перетворив усю країну...Мы в 22г переживали за тебя,чтоб тебя в Дыре не заловили и не отправили....Так здесь теперь даже круче...во сто крат..
Тут теперь за лишнюю тысячу перевода с карты на карту,ипут сразу...если нет документов или офиц.работы...да и просто так,ипут с радостью,даже если все есть,причем кто угодно! Главное-"СВОИ"!!!В их представлении-это намного приятнее Тебя,как лицо съипавшееся-подадут в международный розыск и запрос на экстрадицию с Америки с зачислением в 33 штурмову бригаду уклонистов,за то что продал 5 риплов и не признался ,да не уплатил налогов,чем нанес воюющей стране,непоправимый вред,приведший к сдаче Покровска и твоего родного Донецка еще в 2014..
Поэтому,P2P сейчас работает хер знает по какому.Чтоб кто то принял на свои облікові биржевые данные лишние твои 10 копеек-легче мамонта встретить в зоопарке Как правило-всегда требуют квитанцию с банка об оплате...Это и есть доказательство.Да,все нарушают,бо по правилам нельзя...Но в Украине-по правилам жить нельзя и невозможно....Поэтому,такая херня во всем...Береги карты.Укр банки могут тебе их заблочить в любой момент,или арестовать твои счета за необновление военно учетных данных...по запросу....и всем пох...что ты два года здесь не живешь..Растворись и не отсвечивай своими P2P(ями) Биржа-леджер-обменка-наличка! Единственная надежная формула...