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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3519352035213522
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:07

Ну что,откупаете???Чи здачу уже нечем давать?? Гарний альтсезон в этом году..Биткоин и Трамп высосали последние крохи с альты и она полетела снова с прицелом на 60 по доминации.Сдается мне джентльмены,это была комедия.Главное "весело"


osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:28

  osafly написав:Растворись и не отсвечивай своими P2P(ями) Биржа-леджер-обменка-наличка! Единственная надежная формула...

Згоден! Щось мені лячно від тих Р2Р пропозицій. Мутні якісь.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 09:47

  osafly написав:Ну что,откупаете???Чи здачу уже нечем давать?? Гарний альтсезон в этом году..Биткоин и Трамп высосали последние крохи с альты и она полетела снова с прицелом на 60 по доминации.Сдается мне джентльмены,это была комедия.Главное "весело"



Откупаю в краткосрок с прицелом продажи в течении 1-2 часов
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03

  SAndriy1 написав:Откупаю в краткосрок с прицелом продажи в течении 1-2 часов


Тоже этой ночью на проливе вкинул снова последний Тезер в топку...Подазакрывал шорты по ADA и LTC...Даже если бы Тезер и оставался-мне уже ничего не надо :mrgreen: Сегодня вечером по нашему времени-"коронация" рыжего..Думаю с этого момента, неофициально альтсезон и стартанет...Пора бы уже,по всем срокам.Если на победе Трампа был рост два месяцами назад,думаю на официальном вступлении в должность и начнется все то,чего многие ждали...Но посмотрим,чего он наподписывает и набалаболит снова.Ожидают от него конкретных шагов..А главная позитивная новость,мудила(хотел написать Гетьманцев)-Генслер,сегодня официально прекращает свои полномочия главы SEC.Рынок может вздохнуть свободно...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Альтсезон длиной в 3 дня, на котором кучу иксов дали мемкоины Трамп и Мелания. Вот такой альтсезон и вышел. А остальное, типа эфира, это мусор и шлак, который, как выяснилось, нах никому не нужен...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15

osafly
Если и стартанет, то только монеты на блокчейне Солана, потому что там трамп и мелания.
И хрп по классике))
vitaxa2006
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