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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3520352135223523>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:07

Ну что,откупаете???Чи здачу уже нечем давать?? Гарний альтсезон в этом году..Биткоин и Трамп высосали последние крохи с альты и она полетела снова с прицелом на 60 по доминации.Сдается мне джентльмены,это была комедия.Главное "весело"


osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:28

  osafly написав:Растворись и не отсвечивай своими P2P(ями) Биржа-леджер-обменка-наличка! Единственная надежная формула...

Згоден! Щось мені лячно від тих Р2Р пропозицій. Мутні якісь.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 09:47

  osafly написав:Ну что,откупаете???Чи здачу уже нечем давать?? Гарний альтсезон в этом году..Биткоин и Трамп высосали последние крохи с альты и она полетела снова с прицелом на 60 по доминации.Сдается мне джентльмены,это была комедия.Главное "весело"



Откупаю в краткосрок с прицелом продажи в течении 1-2 часов
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03

  SAndriy1 написав:Откупаю в краткосрок с прицелом продажи в течении 1-2 часов


Тоже этой ночью на проливе вкинул снова последний Тезер в топку...Подазакрывал шорты по ADA и LTC...Даже если бы Тезер и оставался-мне уже ничего не надо :mrgreen: Сегодня вечером по нашему времени-"коронация" рыжего..Думаю с этого момента, неофициально альтсезон и стартанет...Пора бы уже,по всем срокам.Если на победе Трампа был рост два месяцами назад,думаю на официальном вступлении в должность и начнется все то,чего многие ждали...Но посмотрим,чего он наподписывает и набалаболит снова.Ожидают от него конкретных шагов..А главная позитивная новость,мудила(хотел написать Гетьманцев)-Генслер,сегодня официально прекращает свои полномочия главы SEC.Рынок может вздохнуть свободно...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Альтсезон длиной в 3 дня, на котором кучу иксов дали мемкоины Трамп и Мелания. Вот такой альтсезон и вышел. А остальное, типа эфира, это мусор и шлак, который, как выяснилось, нах никому не нужен...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15

osafly
Если и стартанет, то только монеты на блокчейне Солана, потому что там трамп и мелания.
И хрп по классике))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:49

  vitaxa2006 написав:osafly
Если и стартанет, то только монеты на блокчейне Солана, потому что там трамп и мелания.
И хрп по классике))

всё буде по эфиру и вроде трампуля ефир откупает в полный рост:
Кстати, World Liberty Finance (криптопроект семьи Трампа) продолжает покупать Эфиры (https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi) - за сутки было куплено ~40,000 ETH (136 млн$) и теперь это лидирующий актив на балансе компании.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:06

  vitaxa2006 написав:osafly
Альтсезон длиной в 3 дня, на котором кучу иксов дали мемкоины Трамп и Мелания. Вот такой альтсезон и вышел. А остальное, типа эфира, это мусор и шлак, который, как выяснилось, нах никому не нужен...

Ну так в этом и задумка регулятора (китов), чтобы рост был после того как большинство разочаруется. XRP чтобы обновить свой ATH потребовалось 7 лет. Поэтому hodl it )
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:30

  чик написав:всё буде по эфиру и вроде трампуля ефир откупает в полный рост:


Совершенно верно.Только вчера в новостях читал,что управляющие его фондом,купили что то порядка 13тыс. эфиров(если память не изменяет).
Слили хомячкам свой мутный новосозданный токен TRUMP,не стоящий ничего...0...вытянули ликвидность со всего рынка и с кармана жадных полудурков,бросившихся это скупать...Обвалили фундаментальную альту и блокчейны при этом...Скупили на барыши от TRUMP упавший остальной фундаментал.Классика жанра! Аплодирую стоя,как могут разводить толпу в этом рынке...Доминация как и говорил,идет в район 60% Трендовую таки пробили и закрепились выше нее...Просто заколебали 8)
Вчера еще сделали Меланию..Довысосать из рынка то,что осталось после Трампа....Следующий ход,будет очевидно токен ДогиТрамп(с телом собаки у ног "великого лидора" и ипалом аутиста Маска).Можете сами сделать на Солане и запустить!Дарю бизнес идею :lol: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:53

  osafly написав:
  чик написав:всё буде по эфиру и вроде трампуля ефир откупает в полный рост:


Совершенно верно.Только вчера в новостях читал,что управляющие его фондом,купили что то порядка 13тыс. эфиров(если память не изменяет).
Слили хомячкам свой мутный новосозданный токен TRUMP,не стоящий ничего...0...вытянули ликвидность со всего рынка и с кармана жадных полудурков,бросившихся это скупать...Обвалили фундаментальную альту и блокчейны при этом...Скупили на барыши от TRUMP упавший остальной фундаментал.Классика жанра! Аплодирую стоя,как могут разводить толпу в этом рынке...Доминация как и говорил,идет в район 60% Трендовую таки пробили и закрепились выше нее...Просто заколебали 8)
Вчера еще сделали Меланию..Довысосать из рынка то,что осталось после Трампа....Следующий ход,будет очевидно токен ДогиТрамп(с телом собаки у ног "великого лидора" и ипалом аутиста Маска).Можете сами сделать на Солане и запустить!Дарю бизнес идею :lol: :mrgreen:

Да уже ходит с утра мем : фото пары Трампов на заставке сайта PornHub и надписью old couple f@ck entire community hardcore :mrgreen:
SAndriy1
 
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