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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 13:57
SAndriy1 написав: osafly написав: чик написав:
всё буде по эфиру и вроде трампуля ефир откупает в полный рост:
Совершенно верно.Только вчера в новостях читал,что управляющие его фондом,купили что то порядка 13тыс. эфиров(если память не изменяет).
Слили хомячкам свой мутный новосозданный токен TRUMP,не стоящий ничего...0...вытянули ликвидность со всего рынка и с кармана жадных полудурков,бросившихся это скупать...Обвалили фундаментальную альту и блокчейны при этом...Скупили на барыши от TRUMP упавший остальной фундаментал.Классика жанра! Аплодирую стоя,как могут разводить толпу в этом рынке...Доминация как и говорил,идет в район 60% Трендовую таки пробили и закрепились выше нее...Просто заколебали
Вчера еще сделали Меланию..Довысосать из рынка то,что осталось после Трампа....Следующий ход,будет очевидно токен ДогиТрамп(с телом собаки у ног "великого лидора" и ипалом аутиста Маска).Можете сами сделать на Солане и запустить!Дарю бизнес идею
Да уже ходит с утра мем : фото пары Трампов на заставке сайта PornHub и надписью old couple f@ck entire community hardcore
Так прикрепите сюда,чисто поржать.Это ж по теме как бы
Или где посмотреть??
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Додано: Пон 20 січ, 2025 19:56
vitaxa2006 написав:
Альтсезон длиной в 3 дня, на котором кучу иксов дали мемкоины Трамп и Мелания. Вот такой альтсезон и вышел. А остальное, типа эфира, это мусор и шлак, который, как выяснилось, нах никому не нужен...
Держи, как и писали выше. Нужен, ещё как нужен
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:58
Смотрел инаугурацию...Ну что сказать.В Америке,все будет хорошо.С рынками,пока что тоже.Рыжий конечно большой оригинал,но все по делу...четко изложил,предвыборные лозунги пока не расходятся с намерениями,не удивительно что у Байдена и демократов не было никаких шансов.
В отличии от одного Недозимбабве-Недосамали,там достаточно было посмотреть "на весь цвет нации и бывших" собравшихся в одном месте,чтобы понять-там все решает не один человек и остальные-это не холуи,не прислуга или жополизы...Там реально демократическое общество с устоявшимися тразидициями и принципами,а не шоу одного идиота с каким то внедренным "из за поребрика" завхозом...Все будет нормально.Америка-великая страна!Есть и будет!
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