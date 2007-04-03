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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3520352135223523
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:57

  SAndriy1 написав:
  osafly написав:
  чик написав:всё буде по эфиру и вроде трампуля ефир откупает в полный рост:


Совершенно верно.Только вчера в новостях читал,что управляющие его фондом,купили что то порядка 13тыс. эфиров(если память не изменяет).
Слили хомячкам свой мутный новосозданный токен TRUMP,не стоящий ничего...0...вытянули ликвидность со всего рынка и с кармана жадных полудурков,бросившихся это скупать...Обвалили фундаментальную альту и блокчейны при этом...Скупили на барыши от TRUMP упавший остальной фундаментал.Классика жанра! Аплодирую стоя,как могут разводить толпу в этом рынке...Доминация как и говорил,идет в район 60% Трендовую таки пробили и закрепились выше нее...Просто заколебали 8)
Вчера еще сделали Меланию..Довысосать из рынка то,что осталось после Трампа....Следующий ход,будет очевидно токен ДогиТрамп(с телом собаки у ног "великого лидора" и ипалом аутиста Маска).Можете сами сделать на Солане и запустить!Дарю бизнес идею :lol: :mrgreen:

Да уже ходит с утра мем : фото пары Трампов на заставке сайта PornHub и надписью old couple f@ck entire community hardcore :mrgreen:


Так прикрепите сюда,чисто поржать.Это ж по теме как бы :mrgreen: Или где посмотреть??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:56

  vitaxa2006 написав:Альтсезон длиной в 3 дня, на котором кучу иксов дали мемкоины Трамп и Мелания. Вот такой альтсезон и вышел. А остальное, типа эфира, это мусор и шлак, который, как выяснилось, нах никому не нужен...

Держи, как и писали выше. Нужен, ещё как нужен
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:58

Смотрел инаугурацию...Ну что сказать.В Америке,все будет хорошо.С рынками,пока что тоже.Рыжий конечно большой оригинал,но все по делу...четко изложил,предвыборные лозунги пока не расходятся с намерениями,не удивительно что у Байдена и демократов не было никаких шансов.
В отличии от одного Недозимбабве-Недосамали,там достаточно было посмотреть "на весь цвет нации и бывших" собравшихся в одном месте,чтобы понять-там все решает не один человек и остальные-это не холуи,не прислуга или жополизы...Там реально демократическое общество с устоявшимися тразидициями и принципами,а не шоу одного идиота с каким то внедренным "из за поребрика" завхозом...Все будет нормально.Америка-великая страна!Есть и будет!
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:13

  osafly написав:Смотрел инаугурацию...Ну что сказать.В Америке,все будет хорошо.С рынками,пока что тоже.Рыжий конечно большой оригинал,но все по делу...четко изложил,предвыборные лозунги пока не расходятся с намерениями,не удивительно что у Байдена и демократов не было никаких шансов.
В отличии от одного Недозимбабве-Недосамали,там достаточно было посмотреть "на весь цвет нации и бывших" собравшихся в одном месте,чтобы понять-там все решает не один человек и остальные-это не холуи,не прислуга или жополизы...Там реально демократическое общество с устоявшимися тразидициями и принципами,а не шоу одного идиота с каким то внедренным "из за поребрика" завхозом...Все будет нормально.Америка-великая страна!Есть и будет!

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:23

  osafly написав:Все будет нормально.Америка-великая страна!Есть и будет!

пока да, но ты же знаешь историю - всё проходит и это пройдёт = желательно канечна не при нашей жизни, но там есть запас и надеюсь его надолго хватит. квестор лет 5 взад грил шо главное это сша и китай. он ставил на штаты - наблюдаем...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:58

  чик написав:пока да, но ты же знаешь историю - всё проходит и это пройдёт = желательно канечна не при нашей жизни, но там есть запас и надеюсь его надолго хватит.


Это не имеет никакого значения.Значение имеет,когда из одного гныдныка,вынужден сравнивать и желать того,что в нормальных странах-само собой разумеющееся....основа их прав,свобод,нормального существования...здорового,ответственного общества.Это главное.Здесь и сейчас,ибо жизнь не резиновая..А не кто и кого переживет когда то...
По крипте,теперь наверное нужно просто включить режим ждуна и не делать никаких резких движений...Сейчас все войдет в текущее русло...Честно говоря,стремно даже представить,если биток пойдет на коррекцию куда нибудь ниже 100,в район 92-94тыс...Альте будут "тапки с гайками" полные...
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:01

  Patr1ot написав: XRP чтобы обновить свой ATH потребовалось 7 лет. Поэтому hodl it )

7 рочків можна й не прожити. Під Богом ходимо.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:40

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Меланія з Трампом нахлобучили хомок.
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