Додано: Вів 21 січ, 2025 13:58

Вот такое общество-вполне себе здорово,даже если это общество потребителей до мозга костей живущее спокойной,размеренной жизнью.

повторюсь, в сравнении да - во общем не. ты ж смотрел фильму "не смотрите на верх", где штатники полностью показали, как у них всё работает. молодцы що не боятся выпускать такое, но хочется порядочности, образованности и какой то морали. но не спорю - такого ниде нема и не будет = мечтать не вредно. просто мелкий в германии уже всадил себе серьги в ухо, нос, губу, то отращивает волосы, то стрижёт и красит в разные цвета. эта не та "свобода" выбора, та хрен с ним, главное шо относительно в безопасности пока, а рассуждать на философские темы кто мы и зачем вечная история и здеся неуместно...там больше 50% сидит на антидепрессантах, транквиликах, наркоте и бухле...а поколение зумеров не знают или боятся лампочку перегоревшую поменять и т.д. и т.п. это не нормально для мужчины.