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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:28
чик написав:
т.е. ты считаешь що в щтатах здоровое и ответственное общество ? в сравнение с нами моге быть, а так ну оч сомневаюсь...
Я считаю,что страна живущая строго по законам,а не по беспределу-есть прямое отображение общества его населяющее.Считаю,что общество здорово тогда-когда не позволяет себе ср..ть на голову и выбирать на выборах всяких недоделков,которым до этого общества-нет потом никакого дела...и которые разрушают страну изнутри,общество которое всегда может потом спросить,изменить и принудить и не быть банальными "терпилами"..Вот такое общество-вполне себе здорово,даже если это общество потребителей до мозга костей живущее спокойной,размеренной жизнью.
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osafly
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Додано: Вів 21 січ, 2025 13:58
osafly
повторюсь, в сравнении да - во общем не. ты ж смотрел фильму "не смотрите на верх", где штатники полностью показали, как у них всё работает. молодцы що не боятся выпускать такое, но хочется порядочности, образованности и какой то морали. но не спорю - такого ниде нема и не будет = мечтать не вредно. просто мелкий в германии уже всадил себе серьги в ухо, нос, губу, то отращивает волосы, то стрижёт и красит в разные цвета. эта не та "свобода" выбора, та хрен с ним, главное шо относительно в безопасности пока, а рассуждать на философские темы кто мы и зачем вечная история и здеся неуместно...
Вот такое общество-вполне себе здорово,даже если это общество потребителей до мозга костей живущее спокойной,размеренной жизнью.
там больше 50% сидит на антидепрессантах, транквиликах, наркоте и бухле...
а поколение зумеров не знают или боятся лампочку перегоревшую поменять и т.д. и т.п. это не нормально для мужчины.
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чик
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