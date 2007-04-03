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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3521352235233524
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:28

  чик написав:т.е. ты считаешь що в щтатах здоровое и ответственное общество ? в сравнение с нами моге быть, а так ну оч сомневаюсь...


Я считаю,что страна живущая строго по законам,а не по беспределу-есть прямое отображение общества его населяющее.Считаю,что общество здорово тогда-когда не позволяет себе ср..ть на голову и выбирать на выборах всяких недоделков,которым до этого общества-нет потом никакого дела...и которые разрушают страну изнутри,общество которое всегда может потом спросить,изменить и принудить и не быть банальными "терпилами"..Вот такое общество-вполне себе здорово,даже если это общество потребителей до мозга костей живущее спокойной,размеренной жизнью.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:58

osafly
повторюсь, в сравнении да - во общем не. ты ж смотрел фильму "не смотрите на верх", где штатники полностью показали, как у них всё работает. молодцы що не боятся выпускать такое, но хочется порядочности, образованности и какой то морали. но не спорю - такого ниде нема и не будет = мечтать не вредно. просто мелкий в германии уже всадил себе серьги в ухо, нос, губу, то отращивает волосы, то стрижёт и красит в разные цвета. эта не та "свобода" выбора, та хрен с ним, главное шо относительно в безопасности пока, а рассуждать на философские темы кто мы и зачем вечная история и здеся неуместно...
Вот такое общество-вполне себе здорово,даже если это общество потребителей до мозга костей живущее спокойной,размеренной жизнью.

там больше 50% сидит на антидепрессантах, транквиликах, наркоте и бухле...
а поколение зумеров не знают или боятся лампочку перегоревшую поменять и т.д. и т.п. это не нормально для мужчины.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:14

  osafly написав:
  чик написав:пока да, но ты же знаешь историю - всё проходит и это пройдёт = желательно канечна не при нашей жизни, но там есть запас и надеюсь его надолго хватит.


Это не имеет никакого значения.Значение имеет,когда из одного гныдныка,вынужден сравнивать и желать того,что в нормальных странах-само собой разумеющееся....основа их прав,свобод,нормального существования...здорового,ответственного общества.Это главное.Здесь и сейчас,ибо жизнь не резиновая..А не кто и кого переживет когда то...
По крипте,теперь наверное нужно просто включить режим ждуна и не делать никаких резких движений...Сейчас все войдет в текущее русло...Честно говоря,стремно даже представить,если биток пойдет на коррекцию куда нибудь ниже 100,в район 92-94тыс...Альте будут "тапки с гайками" полные...

Вообще-то я жду коррекцию хотя бы до 80К и только тогда начну снова откупать. Па 60К - заход на всю котлету.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22

  airmax78 написав:Вообще-то я жду коррекцию хотя бы до 80К и только тогда начну снова откупать. Па 60К - заход на всю котлету.

Знов Ви на цифрах зациклилися. Може по 60 не буде вже ніколи, навіть по 80. А може буде й по 10. Ніхто не знає. Працюємо з тими рівнями, що є.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:27

  чик написав:это не нормально для мужчины.

Хто Вам таке сказав?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  чик написав:это не нормально для мужчины.

Хто Вам таке сказав?
Я вважаю це і для жінки ненормально :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:45

  Faceless написав:Я вважаю це і для жінки ненормально :)

Ну так, чоловік і жінка не з різних планет. Просто людина. А критерій нормальності, досить умовний, в залежності від середовища де людина народилась і виховувалася. Що вважати нормальним, а що не нормальним? І взагалі, що таке норма? В нас голови засмічені стереотипамии і узагальненнями.
Козак-характерник
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