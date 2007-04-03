Додано: Вів 21 січ, 2025 21:15

чик написав: там больше 50% сидит на антидепрессантах, транквиликах, наркоте и бухле...

а поколение зумеров не знают или боятся лампочку перегоревшую поменять и т.д. и т.п. это не нормально для мужчины. там больше 50% сидит на антидепрессантах, транквиликах, наркоте и бухле...а поколение зумеров не знают или боятся лампочку перегоревшую поменять и т.д. и т.п. это не нормально для мужчины.

Да,а еще бегают ЛГБТ сообщества и ищут кого бы отголубить...Черные-кого бы на бутылку присадить и ограбить...Только здесь,птички поют,все тверезые,мир без наркотиков и все так чинно-благородно- "Шановний пане,вельмишановно просимо вас залізти до буса,бо будемо змушені виписати вам пзди" А вечером потужно про мильен дронів до хрипоты,за три роки ні один якимось дивнім збігом так і не долетів до Москви,про мильен деревьев...Потужно-потужно...Меня этот долбзм лично достал...А я не хочу быть долб...и терпеть не могу длб..А если не хочу,то и делать мне здесь нечего...Ах да...забыл-границы закрыли.В нормальных странах,их как правило охраняют от внешних врагов(от интрудеров),а у нас от "врагов внутренних",чтоб не бежали...и уже вроде как и не пограничники....вертухаи получается...Совсем блд. запутался в этом дивном краю...По поводу лампочки....Во многих странах,Вы обязаны вызвать электрика...По закону...И не лезть в электросети даже на элементарном уровне.Каждый занимается своим делом.Если Вас епанет током,ни одна страховая Вам не покроет страховую выплату или лечение...Чик,Вы "советский" человек,никак не захотите и там жить и мыслить по законами тем более их исполнять..Вы бы 100% там полезли менять сами...А из таких мелочей и состоит собственно вся система...и общество тоже