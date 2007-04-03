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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2025 11:10
Монету Трамп сегодня заявку подали на ETF.... Очередное дно пробито.....
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:56
Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?
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Козак-характерник
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:03
The Bitcoin Vanguard сообщает, что Эрик Ларч, основатель французской компании Ledger, занимающейся аппаратным криптовалютным кошельком, предположительно был похищен во Франции. Похитители, как сообщается, требуют выкуп в биткоинах
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:06
Козак-характерник написав:
Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?
Казак,ты как с детсада....Тебе что,скучно???В рынке уже лет 8 наверное и такие вопросы задавать...Ты в туалет случайно не забыл как ходить и что штаны надо снимать??
Молчал-молчал,выдал
Или у тебя амнезия с раздвоением личности??
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osafly
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Ірина_
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