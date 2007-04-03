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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3522352335243525
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Монету Трамп сегодня заявку подали на ETF.... Очередное дно пробито.....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:56

Про безпеку

Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

The Bitcoin Vanguard сообщает, что Эрик Ларч, основатель французской компании Ledger, занимающейся аппаратным криптовалютным кошельком, предположительно был похищен во Франции. Похитители, как сообщается, требуют выкуп в биткоинах
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:06

  Козак-характерник написав:Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?


Казак,ты как с детсада....Тебе что,скучно???В рынке уже лет 8 наверное и такие вопросы задавать...Ты в туалет случайно не забыл как ходить и что штаны надо снимать?? :mrgreen: :lol: Молчал-молчал,выдал :D
Или у тебя амнезия с раздвоением личности??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:29

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?


Казак,ты как с детсада....Тебе что,скучно???В рынке уже лет 8 наверное и такие вопросы задавать...Ты в туалет случайно не забыл как ходить и что штаны надо снимать?? :mrgreen: :lol: Молчал-молчал,выдал :D
Или у тебя амнезия с раздвоением личности??

в нього ж EOSу купа на довго-довго-довгострок. не кожна біржа стільки живе ))
kotyk222
 
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