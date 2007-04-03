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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2025 11:10
Монету Трамп сегодня заявку подали на ETF.... Очередное дно пробито.....
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:56
Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?
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Козак-характерник
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:03
The Bitcoin Vanguard сообщает, что Эрик Ларч, основатель французской компании Ledger, занимающейся аппаратным криптовалютным кошельком, предположительно был похищен во Франции. Похитители, как сообщается, требуют выкуп в биткоинах
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:06
Козак-характерник написав:
Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?
Казак,ты как с детсада....Тебе что,скучно???В рынке уже лет 8 наверное и такие вопросы задавать...Ты в туалет случайно не забыл как ходить и что штаны надо снимать??
Молчал-молчал,выдал
Или у тебя амнезия с раздвоением личности??
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osafly
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Додано: Сер 22 січ, 2025 23:29
osafly написав: Козак-характерник написав:
Розкажіть, де зберігаєте крипту? Чому?
Казак,ты как с детсада....Тебе что,скучно???В рынке уже лет 8 наверное и такие вопросы задавать...Ты в туалет случайно не забыл как ходить и что штаны надо снимать??
Молчал-молчал,выдал
Или у тебя амнезия с раздвоением личности??
в нього ж EOSу купа на довго-довго-довгострок. не кожна біржа стільки живе ))
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kotyk222
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Додано: Чет 23 січ, 2025 06:00
osafly написав:
Молчал-молчал,выдал
Хочу послухати розумних людей. Якими гаманцями користуються. Час неспокійний зараз. Безпека - головне.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 23 січ, 2025 10:56
надыбкал прогноз по рипл:
$20-30 увидим уже в этом году.
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чик
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:06
Козак-характерник написав: osafly написав:
Молчал-молчал,выдал
Хочу послухати розумних людей. Якими гаманцями користуються. Час неспокійний зараз. Безпека - головне.
Та часи всегда неспокойные,сколько себя помню...Ты чего на стреме??Трамп сказал собирать манатки??
Чи скидываться на стену с Мексикой??Какие такие у Вас там часи не спокойные??Ходят слухи,что рыжий вообще введет 0 налогооблажения на крипту(с нюансами естественно) Так шо расслабься.Ты не в Украине.А то наипешь сам себя
Лучший гаманець-то Леджер.
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osafly
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:10
чик написав:
надыбкал прогноз по рипл:
$20-30 увидим уже в этом году.
И с капитализацией как у биткоина сейчас по 100тыс...(почти 2трл)То Рипл-второй биткоин
Це ж у кого так "крыша протекла"???
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osafly
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Додано: Чет 23 січ, 2025 12:10
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чик
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