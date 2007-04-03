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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2025 13:35
чик написав:
надыбкал прогноз по рипл:
$20-30 увидим уже в этом году.
біток у нього по мільйону чи по 2? ))
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sergey_stasyuk555
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