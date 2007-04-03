біток у нього по мільйону чи по 2? ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2025 13:35
Додано: Чет 23 січ, 2025 18:48
Сенаторка США Синтия Ламмис запампила биткоин до $106 000 обещанием опубликовать «большие новости» в 17:00 Киев/18:00 МСК, а после — задампила курс к прежним значениям.
Оказалось, что речь идет о начале заседания Сената по голосованию за назначение (
Додано: Чет 23 січ, 2025 19:25
Додано: Чет 23 січ, 2025 20:20
Посмотрел....Еще говорит и в этом году Совершенно больной на голову И подписчиков с четверть миллиона в том канале.Любит народ фантазеров и дебилоидов.Теперь я понимаю,почему 73% у нас проголосовали за вот "ЭТО" И что в итоге получилось...Так и здесь...Народ любит позитивные новости...а когда говоришь правду-хочется сразу нах..р послать...Типичная людская психология.
Додано: Чет 23 січ, 2025 20:30
Казак...ты меня пугаешь
При чем тут Trust Wallet до личного Леджера??Ledger Live-это по сути консоль управления от Леджер. Сама она-ничто,без наличия кошелька. Если что то срочно-непонятно,пиши в личку...Что знаю-расскажу.Мне не понятен мотив твоих мыканий и что ты конкретно хочешь??Спрятать деньги?Использовать "как промежуточный мост" перед обменом на наличку...Хранение?? Леджер-сочетает все!Твой ключ к блокчейну и только в твоих руках...
Додано: Чет 23 січ, 2025 21:13
Додано: Чет 23 січ, 2025 21:29
Чик,на флешке ничего не лежит...Не путайте его тоже...На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах...Из которых чтобы их изъять-нужен ключ...Леджер-это ключ,точнее если по грамотному,даже не леджер-а секретная фраза из 24 чисел.Леджер можно терять,херить..Фразу-нельзя.Пропадет она-пропадут активы(потому что теряется ключ,с помощью которой Вы их перемещаете и управляете)
Матамаски-Эксодусы-Траствалеты-взломать можно...Хотя там система тоже из 12-16 чи сколько там слов фразы.Траст вроде взламывали уже..Активы говорят бесследно пропадают(по отзывам)Блокчейн-взломать не можно.Фразу потерять-можно...Но с дуру,можно и хер сломать..Кстати,зашел сейчас на сайт Леджер,скидка на два цвета в Nano S плюс-цена 2500грн..Я так же брал еще одно устройство перед новым годом.Доставка будет 530грн кажись я платил недавно...Пришло через 3 недели..Посылки пока не опадатковуются...Гетьманцев сука пока ще не добрался,упырь.Кому нужна ссыль,съкономить 5-10баксов при покупке,ловите-
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