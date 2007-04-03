Додано: Чет 23 січ, 2025 21:29

чик написав: osafly написав: Казак...ты меня пугаешь Казак...ты меня пугаешь

не врубается шо ли. либо в инете хранишь на бирже или кошельке в любом случае могут хакнуть или дома лежит на флешке, к которой только сам имеешь доступ, хотя тоже есть варианты... не врубается шо ли. либо в инете хранишь на бирже или кошельке в любом случае могут хакнуть или дома лежит на флешке, к которой только сам имеешь доступ, хотя тоже есть варианты...

Чик,на флешке ничего не лежит...Не путайте его тоже...На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах...Из которых чтобы их изъять-нужен ключ...Леджер-это ключ,точнее если по грамотному,даже не леджер-а секретная фраза из 24 чисел.Леджер можно терять,херить..Фразу-нельзя.Пропадет она-пропадут активы(потому что теряется ключ,с помощью которой Вы их перемещаете и управляете)Матамаски-Эксодусы-Траствалеты-взломать можно...Хотя там система тоже из 12-16 чи сколько там слов фразы.Траст вроде взламывали уже..Активы говорят бесследно пропадают(по отзывам)Блокчейн-взломать не можно.Фразу потерять-можно...Но с дуру,можно и хер сломать..Кстати,зашел сейчас на сайт Леджер,скидка на два цвета в Nano S плюс-цена 2600грн..Я так же примерно брал еще одно устройство перед новым годом.Доставка будет 530грн кажись я платил...Пришло через 3 недели..Посылки пока не опадатковуются...Гетьманцев сука пока ще не добрался,упырь.Кому нужна ссыль,съкономить 5-10баксов при покупке,ловите-