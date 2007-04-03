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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3524352535263527>
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:35

  чик написав:надыбкал прогноз по рипл:
$20-30 увидим уже в этом году.
:mrgreen:

біток у нього по мільйону чи по 2? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:48

Сенаторка США Синтия Ламмис запампила биткоин до $106 000 обещанием опубликовать «большие новости» в 17:00 Киев/18:00 МСК, а после — задампила курс к прежним значениям.

Оказалось, что речь идет о начале заседания Сената по голосованию за назначение (https://t.me/forklog/41844) Ламмис на должность главы подкомитета по цифровым активам. Рынок ожидал другого, ведь Ламмис — автор законопроекта о биткоин-резерве в США.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:25

  osafly написав:Лучший гаманець-то Леджер.

У зв'‎язці з Trust Wallet? Чи краще Ledger Live?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:20

  чик написав:osafly
https://t.me/TheCryptoBoar


Посмотрел....Еще говорит и в этом году :lol: Совершенно больной на голову :mrgreen: И подписчиков с четверть миллиона в том канале.Любит народ фантазеров и дебилоидов.Теперь я понимаю,почему 73% у нас проголосовали за вот "ЭТО" И что в итоге получилось...Так и здесь...Народ любит позитивные новости...а когда говоришь правду-хочется сразу нах..р послать...Типичная людская психология.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:30

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Лучший гаманець-то Леджер.

У зв'‎язці з Trust Wallet? Чи краще Ledger Live?


Казак...ты меня пугаешь :lol: :D

При чем тут Trust Wallet до личного Леджера??Ledger Live-это по сути консоль управления от Леджер. Сама она-ничто,без наличия кошелька. Если что то срочно-непонятно,пиши в личку...Что знаю-расскажу.Мне не понятен мотив твоих мыканий и что ты конкретно хочешь??Спрятать деньги?Использовать "как промежуточный мост" перед обменом на наличку...Хранение?? Леджер-сочетает все!Твой ключ к блокчейну и только в твоих руках...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:13

  osafly написав:Казак...ты меня пугаешь :lol: :D

не врубается шо ли. либо в инете хранишь на бирже или кошельке в любом случае могут хакнуть или дома лежит на флешке, к которой только сам имеешь доступ, хотя тоже есть варианты...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:29

  чик написав:
  osafly написав:Казак...ты меня пугаешь :lol: :D

не врубается шо ли. либо в инете хранишь на бирже или кошельке в любом случае могут хакнуть или дома лежит на флешке, к которой только сам имеешь доступ, хотя тоже есть варианты...


Чик,на флешке ничего не лежит...Не путайте его тоже...На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах...Из которых чтобы их изъять-нужен ключ...Леджер-это ключ,точнее если по грамотному,даже не леджер-а секретная фраза из 24 чисел.Леджер можно терять,херить..Фразу-нельзя.Пропадет она-пропадут активы(потому что теряется ключ,с помощью которой Вы их перемещаете и управляете)
Матамаски-Эксодусы-Траствалеты-взломать можно...Хотя там система тоже из 12-16 чи сколько там слов фразы.Траст вроде взламывали уже..Активы говорят бесследно пропадают(по отзывам)Блокчейн-взломать не можно.Фразу потерять-можно...Но с дуру,можно и хер сломать..Кстати,зашел сейчас на сайт Леджер,скидка на два цвета в Nano S плюс-цена 2600грн..Я так же примерно брал еще одно устройство перед новым годом.Доставка будет 530грн кажись я платил...Пришло через 3 недели..Посылки пока не опадатковуются...Гетьманцев сука пока ще не добрался,упырь.Кому нужна ссыль,съкономить 5-10баксов при покупке,ловите-

https://shop.ledger.com/ru/pages/referr ... JKRTPA0X46
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:53

osafly
недавно было 2600 + доставка+ 30 баксов дарили в биткоинах. Вот тогда была скидка хорошая ) А если еще зарегистрироваться по рефке друга, который уже имеет леджер, и забрать у него награду за приглашение - то вообще чуть ли не бесплатно было )))
Востаннє редагувалось maksymzp88 в Чет 23 січ, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:54

  osafly написав:На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах..

Леджер, без леджер лів, генерує криптовалютну адресу? Чи без леджер лів, той брєлок - пустишка?

  osafly написав: Сама она-ничто,без наличия кошелька.

:?:

  osafly написав:Матамаски-Эксодусы-Траствалеты-взломать можно...Хотя там система тоже из 12-16 чи сколько там слов фразы.

То в чому різниця тоді? В Траствалет, теж є сід фраза. Це ж некастоноїдальний гаманець. Не розумію, навіщо Леджер, якщо приватний ключ можна зберігати на флешці? Чи леджер не лише зберігає його, а дає додатковий захист?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 23 січ, 2025 22:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:57

  maksymzp88 написав:osafly
недавно было 2600 + доставка+ 30 баксов дарили в биткоинах. Вот тогда была скидка хорошая )


Я так и брал в декабре...Но доставка была платная
osafly
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