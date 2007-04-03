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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3524352535263527
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:02

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах..

Леджер, без леджер лів, генерує криптовалютну адресу? Чи без леджер лів, той брєлок - пустишка?

  osafly написав: Сама она-ничто,без наличия кошелька.

:?:


Казак,открой сайт Леджера и все внимательно изучи...Я же все расписал по делу.Леджер Лайв это просто приложение к Ледлжеру,но ты его не откроешь в первый раз,пока не подсоединишь и не настроишь(законнектишь) физический свой Леджер.Нахера оно тебе вообще без леджера нужно???Что ты до него доколупался как пьяный до радио-"Сыграй да сыграй" :mrgreen: Да,без Леджер Лив-брелок пустышка...Леджер Лив без брелка-ружжо без патронов. Лучше скачай Метамаск и будь счастлив...Зато Бесплатно!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:07

  osafly написав:Да,без Леджер Лив-брелок пустышка..

Припустимо, в мене є леджер з леджер лів. Генерує адресу леджер лів?

  osafly написав:Казак,открой сайт Леджера и все внимательно изучи.!

Тим і займаюся зараз. Уточнюю у бувалих. І думаю, чи треба воно мені? Може краще, взагалі на папері зберігати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 23 січ, 2025 22:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:08

  Козак-характерник написав:То в чому різниця тоді? В Траствалет, теж є сід фраза. Це ж некастоноїдальний гаманець. Не розумію, навіщо Леджер, якщо приватний ключ можна зберігати на флешці?



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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:11

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Да,без Леджер Лив-брелок пустышка..

Припустимо, в мене є леджер з леджер лів. Генерує адресу леджер лів?


Вот скажи...на...зачем это тебе надо?? Короче...Иди на сайт.Ты якийсь наркоманець :mrgreen: :lol:

Послушай лучше песню дамбасских чуваков,да успокойся :lol:

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:14

  osafly написав:Вот скажи...на...зачем это тебе надо??

Хочу розібратися в темі безпеки. Зазвичай, я зберігав завжди на біржі і в блокчейн ком. Замислився про безпечніші методи зберігання.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:19

  osafly написав:При чем тут Trust Wallet до личного Леджера??

Прочитав, що можна леджер юзати з іншими сервісами. В тому числі з Траствалет. https://support.ledger.com/ru/article/10898744587037-zd

І тут https://support.ledger.com/ru/topic?top ... y_Services
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:24

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:При чем тут Trust Wallet до личного Леджера??

Прочитав, що можна леджер юзати з іншими сервісами. В тому числі з Траствалет. https://support.ledger.com/ru/article/10898744587037-zd


Вова.Понятнее и терпеливее,думаю тут вряд ли кто рассказывал на этот счет.Перечитай еще несколько раз,что я сегодня писал...Не спеша и вдумчиво.
Леджер можно юзать с другими сервисами и засовывать фразы друг от друга,во всякие дырки и сервисы,но этим ты херишь и компрометируешь всю свою безопасность,потому что с Метамасками ты работаешь в сети интернет...там же получаешь все фразы и пр...Фразы Леджера,генерируются автономно...Изучай дальше..Пока не поймешь.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:31

  osafly написав: с Метамасками ты работаешь в сети интернет...там же получаешь все фразы и пр...Фразы Леджера,генерируются автономно..

Це вся різниця? Чи є ще якісь переваги? І я так і не зрозумів, що саме генерує криптовалютну адресу в Леджер? Леджер лів?
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