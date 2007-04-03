osafly написав:На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах..
Леджер, без леджер лів, генерує криптовалютну адресу? Чи без леджер лів, той брєлок - пустишка?
osafly написав: Сама она-ничто,без наличия кошелька.
Казак,открой сайт Леджера и все внимательно изучи...Я же все расписал по делу.Леджер Лайв это просто приложение к Ледлжеру,но ты его не откроешь в первый раз,пока не подсоединишь и не настроишь(законнектишь) физический свой Леджер.Нахера оно тебе вообще без леджера нужно???Что ты до него доколупался как пьяный до радио-"Сыграй да сыграй" Да,без Леджер Лив-брелок пустышка...Леджер Лив без брелка-ружжо без патронов. Лучше скачай Метамаск и будь счастлив...Зато Бесплатно!
Вова.Понятнее и терпеливее,думаю тут вряд ли кто рассказывал на этот счет.Перечитай еще несколько раз,что я сегодня писал...Не спеша и вдумчиво. Леджер можно юзать с другими сервисами и засовывать фразы друг от друга,во всякие дырки и сервисы,но этим ты херишь и компрометируешь всю свою безопасность,потому что с Метамасками ты работаешь в сети интернет...там же получаешь все фразы и пр...Фразы Леджера,генерируются автономно...Изучай дальше..Пока не поймешь.