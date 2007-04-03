osafly написав:На леджере нет ничего...нет активов.Леджер-это по сути "страж-сторож" который дает добро на Ваш вход в блокчейны...Ваши средства лежат в блокчейнах..
Леджер, без леджер лів, генерує криптовалютну адресу? Чи без леджер лів, той брєлок - пустишка?
osafly написав: Сама она-ничто,без наличия кошелька.
Казак,открой сайт Леджера и все внимательно изучи...Я же все расписал по делу.Леджер Лайв это просто приложение к Ледлжеру,но ты его не откроешь в первый раз,пока не подсоединишь и не настроишь(законнектишь) физический свой Леджер.Нахера оно тебе вообще без леджера нужно???Что ты до него доколупался как пьяный до радио-"Сыграй да сыграй" Да,без Леджер Лив-брелок пустышка...Леджер Лив без брелка-ружжо без патронов. Лучше скачай Метамаск и будь счастлив...Зато Бесплатно!
Вова.Понятнее и терпеливее,думаю тут вряд ли кто рассказывал на этот счет.Перечитай еще несколько раз,что я сегодня писал...Не спеша и вдумчиво. Леджер можно юзать с другими сервисами и засовывать фразы друг от друга,во всякие дырки и сервисы,но этим ты херишь и компрометируешь всю свою безопасность,потому что с Метамасками ты работаешь в сети интернет...там же получаешь все фразы и пр...Фразы Леджера,генерируются автономно...Изучай дальше..Пока не поймешь.
А от цікаво, чи є спосіб вписати крипту в заповіт? 🤔
З банк-вкладами все просто. В заповіт. Потім спадкоємці за 250(?)грв роблять запит у нотаріуса і вуаля. ОВДП і навіть акції(?), куплені через банк -- теж мали би так повернутись.
А от крипта? Як нотаріуси виколупують активи з бірж по всьому світі і з якою комісією? 🤔 Чи ніяк? Як і ранні битки, із загубленими паролями... Все довічно лишиться на тих біржах, на “розвиток галузі”? 😂
Bobua написав:А от цікаво, чи є спосіб вписати крипту в заповіт?
З банк-вкладами все просто. В заповіт. Потім спадкоємці за 250(?)грв роблять запит у нотаріуса і вуаля. ОВДП і навіть акції(?), куплені через банк -- теж мали би так повернутись.
А от крипта? Як нотаріуси виколупують активи з бірж по всьому світі і з якою комісією? Чи ніяк? Як і ранні битки, із загубленими паролями... Все довічно лишиться на тих біржах, на “розвиток галузі”?
В чому проблема в заповіті вказати апаратний гаманець і якусь флешку з даними автентифікації, чи взагалі на бамажці в конверті в шкатулці з сейфу Використовувати біржу для довгострокового зберігання не рекомендую
Faceless написав:чому проблема в заповіті вказати апаратний гаманець і якусь флешку з даними автентифікації, чи взагалі на бамажці в конверті в шкатулці з сейфу Використовувати біржу для довгострокового зберігання не рекомендую
Гаманець або флешка теж мають бути в тому сейфі... А сейф у банку? Бо інакше, якщо домашній сейф, то хто перший добіжить -- того і флешки... 😂
А ще цікаво, хто буде дані з тієї флешки ділити? Нотар? Під наглядом всіх родичів разом взятих? Бо якщо на будь-якому етапі після вилучення скриньки з банку будуть не всі, то значний шмат може ж пропасти...
Ох і веселі ж часи настають... Але решті в ком`юніті має бути приємно від випадків, коли внаслідок намагань власників захистити всі ті крипти -- капіталізація ставатиме “міцна як скеля”, та ще й назавжди... 😂