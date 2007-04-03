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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3525352635273528
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Bobua написав:
  Faceless написав:чому проблема в заповіті вказати апаратний гаманець і якусь флешку з даними автентифікації, чи взагалі на бамажці в конверті в шкатулці з сейфу
Використовувати біржу для довгострокового зберігання не рекомендую


Гаманець або флешка теж мають бути в тому сейфі...
А сейф у банку?
Бо інакше, якщо домашній сейф, то хто перший добіжить -- того і флешки...

А ще цікаво, хто буде дані з тієї флешки ділити?
Нотар? Під наглядом всіх родичів разом взятих?
Бо якщо на будь-якому етапі після вилучення скриньки з банку будуть не всі, то значний шмат може ж пропасти...

Ох і веселі ж часи настають...
Але решті в ком`юніті має бути приємно від випадків, коли внаслідок намагань власників захистити всі ті крипти -- капіталізація ставатиме “міцна як скеля”, та ще й назавжди...
За паранойю треба платити. Тож знімете окремо скриньку на кожного, хто в заповіті :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Bobua написав:Ох і веселі ж часи настають...
Ну а тоо.
От як колись ділили спадок флібустєра Хромого Біла? Тама як знайшли той сундук, вирішили ділити порівну на всіх присутніх, але почалася стрілянина і...чим все закінчилося вже ніХто не пам'ятає :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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