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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3525352635273528
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Bobua написав:
  Faceless написав:чому проблема в заповіті вказати апаратний гаманець і якусь флешку з даними автентифікації, чи взагалі на бамажці в конверті в шкатулці з сейфу
Використовувати біржу для довгострокового зберігання не рекомендую


Гаманець або флешка теж мають бути в тому сейфі...
А сейф у банку?
Бо інакше, якщо домашній сейф, то хто перший добіжить -- того і флешки...

А ще цікаво, хто буде дані з тієї флешки ділити?
Нотар? Під наглядом всіх родичів разом взятих?
Бо якщо на будь-якому етапі після вилучення скриньки з банку будуть не всі, то значний шмат може ж пропасти...

Ох і веселі ж часи настають...
Але решті в ком`юніті має бути приємно від випадків, коли внаслідок намагань власників захистити всі ті крипти -- капіталізація ставатиме “міцна як скеля”, та ще й назавжди...
За паранойю треба платити. Тож знімете окремо скриньку на кожного, хто в заповіті :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Bobua написав:Ох і веселі ж часи настають...
Ну а тоо.
От як колись ділили спадок флібустєра Хромого Біла? Тама як знайшли той сундук, вирішили ділити порівну на всіх присутніх, але почалася стрілянина і...чим все закінчилося вже ніХто не пам'ятає :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 06:46

  Amethyst написав:От як колись ділили спадок флібустєра Хромого Біла?

https://youtu.be/cZKLcBukyvc?si=5-VgRrG6ZxjlgbaM
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Друзья,а подскажите кто Леджер коннектит с телефоном...Вчера,за все время владения,первый раз задумался законнектить девайс не с ПК,а с мобильным..и то чисто ради пробы и интереса.Набор доп.кабелей естественно не покупал на оф сайте...Пошел в ближайший магазин, выбрал по разъемам USB.C на USB.C есть такой кабель(телефон-леджер)...Установил приложение...Воткнул-хер!Телефон не видит...Приложение Live отдуплять девайс не желает.Начал читать,есть кабели для зарядки,есть Дата кабели...Пошел снова в магазин,нашел дата кабель...Прям там все подсоединил(для проверки)-снова ни хера не работает...Снова почитал-говорится об кабелях OTG...И что разница есть...Но кабелей OTG,у нас вроде как и нет в "чистом виде"...Есть насадка,эдакий г.ндон(переходник)USB.C(именно такой разъем на телефоне) сверху на обычный USB. Телефон свежий,Андроид новейший...Что за хрень...?Вы чем коннектите свои девайсы с телефоном??Все покупали набор кабелей на оф.сайте??Или как??Спасибо.В чем проблема??На сайт поддержки зашел...Там "пригрузили"по полной....Куча инфы,но все сводится примерно к одному-несоответствие кабеля,либо проблема с телефоном-отсутствие подключения OTG..Включение функции этой,на телефоне не нашел вовсе...Что подразумевает как бы,ее наличие по умолчанию,так как девайс свежий...Кто через что подключает???Поделитесь мыслями.Кто у нас здесь "технарь" технологический??
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:40

  osafly написав:Друзья,а подскажите кто Леджер коннектит с телефоном...Вчера,за все время владения,первый раз задумался законнектить девайс не с ПК,а с мобильным..и то чисто ради пробы и интереса.Набор доп.кабелей естественно не покупал на оф сайте...Пошел в ближайший магазин, выбрал по разъемам USB.C на USB.C есть такой кабель(телефон-леджер)...Установил приложение...Воткнул-хер!Телефон не видит...Приложение Live отдуплять девайс не желает.Начал читать,есть кабели для зарядки,есть Дата кабели...Пошел снова в магазин,нашел дата кабель...Прям там все подсоединил(для проверки)-снова ни хера не работает...Снова почитал-говорится об кабелях OTG...И что разница есть...Но кабелей OTG,у нас вроде как и нет в "чистом виде"...Есть насадка,эдакий г.ндон(переходник)USB.C(именно такой разъем на телефоне) сверху на обычный USB. Телефон свежий,Андроид новейший...Что за хрень...?Вы чем коннектите свои девайсы с телефоном??Все покупали набор кабелей на оф.сайте??Или как??Спасибо.В чем проблема??На сайт поддержки зашел...Там "пригрузили"по полной....Куча инфы,но все сводится примерно к одному-несоответствие кабеля,либо проблема с телефоном-отсутствие подключения OTG..Включение функции этой,на телефоне не нашел вовсе...Что подразумевает как бы,ее наличие по умолчанию,так как девайс свежий...Кто через что подключает???Поделитесь мыслями.Кто у нас здесь "технарь" технологический??

Не в теме Леджеров совсем, но наверное все же вам нужно найти этот OTG в настройках в первую очередь. У меня оболочка какая-то упрощённая, поэтому точно не подскажу. Когда заходите в настройках, там есть поле для поиска? Вбейте там OTG и найдет все, скорее всего.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 03:25

  osafly написав:Поделитесь мыслями.

Как включить OTG на Android

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в раздел «Bluetooth и устройства» или воспользуйтесь поиском по слову «OTG».

Активируйте переключатель «OTG-устройство».

Как проверить, поддерживает ли телефон OTG

Проще всего загрузить бесплатное приложение USB OTG Checker из Play Market. Оно проверит железо и ПО гаджета, после чего ответит на вопрос. Если с OTG все в порядке — хорошо. Если ее нет — можно рутировать устройство, то есть получить права суперпользователя.
Козак-характерник
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