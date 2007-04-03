Додано: Суб 25 січ, 2025 22:53

Друзья,а подскажите кто Леджер коннектит с телефоном...Вчера,за все время владения,первый раз задумался законнектить девайс не с ПК,а с мобильным..и то чисто ради пробы и интереса.Набор доп.кабелей естественно не покупал на оф сайте...Пошел в ближайший магазин, выбрал по разъемам USB.C на USB.C есть такой кабель(телефон-леджер)...Установил приложение...Воткнул-хер!Телефон не видит...Приложение Live отдуплять девайс не желает.Начал читать,есть кабели для зарядки,есть Дата кабели...Пошел снова в магазин,нашел дата кабель...Прям там все подсоединил(для проверки)-снова ни хера не работает...Снова почитал-говорится об кабелях OTG...И что разница есть...Но кабелей OTG,у нас вроде как и нет в "чистом виде"...Есть насадка,эдакий г.ндон(переходник)USB.C(именно такой разъем на телефоне) сверху на обычный USB. Телефон свежий,Андроид новейший...Что за хрень...?Вы чем коннектите свои девайсы с телефоном??Все покупали набор кабелей на оф.сайте??Или как??Спасибо.В чем проблема??На сайт поддержки зашел...Там "пригрузили"по полной....Куча инфы,но все сводится примерно к одному-несоответствие кабеля,либо проблема с телефоном-отсутствие подключения OTG..Включение функции этой,на телефоне не нашел вовсе...Что подразумевает как бы,ее наличие по умолчанию,так как девайс свежий...Кто через что подключает???Поделитесь мыслями.Кто у нас здесь "технарь" технологический??