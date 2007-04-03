Faceless написав:чому проблема в заповіті вказати апаратний гаманець і якусь флешку з даними автентифікації, чи взагалі на бамажці в конверті в шкатулці з сейфу Використовувати біржу для довгострокового зберігання не рекомендую
Гаманець або флешка теж мають бути в тому сейфі... А сейф у банку? Бо інакше, якщо домашній сейф, то хто перший добіжить -- того і флешки...
А ще цікаво, хто буде дані з тієї флешки ділити? Нотар? Під наглядом всіх родичів разом взятих? Бо якщо на будь-якому етапі після вилучення скриньки з банку будуть не всі, то значний шмат може ж пропасти...
Ох і веселі ж часи настають... Але решті в ком`юніті має бути приємно від випадків, коли внаслідок намагань власників захистити всі ті крипти -- капіталізація ставатиме “міцна як скеля”, та ще й назавжди...
За паранойю треба платити. Тож знімете окремо скриньку на кожного, хто в заповіті
Ну а тоо. От як колись ділили спадок флібустєра Хромого Біла? Тама як знайшли той сундук, вирішили ділити порівну на всіх присутніх, але почалася стрілянина і...чим все закінчилося вже ніХто не пам'ятає
Друзья,а подскажите кто Леджер коннектит с телефоном...Вчера,за все время владения,первый раз задумался законнектить девайс не с ПК,а с мобильным..и то чисто ради пробы и интереса.Набор доп.кабелей естественно не покупал на оф сайте...Пошел в ближайший магазин, выбрал по разъемам USB.C на USB.C есть такой кабель(телефон-леджер)...Установил приложение...Воткнул-хер!Телефон не видит...Приложение Live отдуплять девайс не желает.Начал читать,есть кабели для зарядки,есть Дата кабели...Пошел снова в магазин,нашел дата кабель...Прям там все подсоединил(для проверки)-снова ни хера не работает...Снова почитал-говорится об кабелях OTG...И что разница есть...Но кабелей OTG,у нас вроде как и нет в "чистом виде"...Есть насадка,эдакий г.ндон(переходник)USB.C(именно такой разъем на телефоне) сверху на обычный USB. Телефон свежий,Андроид новейший...Что за хрень...?Вы чем коннектите свои девайсы с телефоном??Все покупали набор кабелей на оф.сайте??Или как??Спасибо.В чем проблема??На сайт поддержки зашел...Там "пригрузили"по полной....Куча инфы,но все сводится примерно к одному-несоответствие кабеля,либо проблема с телефоном-отсутствие подключения OTG..Включение функции этой,на телефоне не нашел вовсе...Что подразумевает как бы,ее наличие по умолчанию,так как девайс свежий...Кто через что подключает???Поделитесь мыслями.Кто у нас здесь "технарь" технологический??
osafly написав:Друзья,а подскажите кто Леджер коннектит с телефоном...Вчера,за все время владения,первый раз задумался законнектить девайс не с ПК,а с мобильным..и то чисто ради пробы и интереса.Набор доп.кабелей естественно не покупал на оф сайте...Пошел в ближайший магазин, выбрал по разъемам USB.C на USB.C есть такой кабель(телефон-леджер)...Установил приложение...Воткнул-хер!Телефон не видит...Приложение Live отдуплять девайс не желает.Начал читать,есть кабели для зарядки,есть Дата кабели...Пошел снова в магазин,нашел дата кабель...Прям там все подсоединил(для проверки)-снова ни хера не работает...Снова почитал-говорится об кабелях OTG...И что разница есть...Но кабелей OTG,у нас вроде как и нет в "чистом виде"...Есть насадка,эдакий г.ндон(переходник)USB.C(именно такой разъем на телефоне) сверху на обычный USB. Телефон свежий,Андроид новейший...Что за хрень...?Вы чем коннектите свои девайсы с телефоном??Все покупали набор кабелей на оф.сайте??Или как??Спасибо.В чем проблема??На сайт поддержки зашел...Там "пригрузили"по полной....Куча инфы,но все сводится примерно к одному-несоответствие кабеля,либо проблема с телефоном-отсутствие подключения OTG..Включение функции этой,на телефоне не нашел вовсе...Что подразумевает как бы,ее наличие по умолчанию,так как девайс свежий...Кто через что подключает???Поделитесь мыслями.Кто у нас здесь "технарь" технологический??
Не в теме Леджеров совсем, но наверное все же вам нужно найти этот OTG в настройках в первую очередь. У меня оболочка какая-то упрощённая, поэтому точно не подскажу. Когда заходите в настройках, там есть поле для поиска? Вбейте там OTG и найдет все, скорее всего.
Перейдите в раздел «Bluetooth и устройства» или воспользуйтесь поиском по слову «OTG».
Активируйте переключатель «OTG-устройство».
Как проверить, поддерживает ли телефон OTG
Проще всего загрузить бесплатное приложение USB OTG Checker из Play Market. Оно проверит железо и ПО гаджета, после чего ответит на вопрос. Если с OTG все в порядке — хорошо. Если ее нет — можно рутировать устройство, то есть получить права суперпользователя.
В телефоне нет функции вкл-выкл OTG..нигде.Не находится она ни в строке поиска,ни в расширенных настройках разработчика(куда уже вошел) и в Блютус ее нет.Я так понимаю OTG установлен по умолчанию,как само собой разумеющееся,потому как телефон прошлого года(то бишь новый) Или его реально таки нет??? USB OTG Checker скачал-выдало "зеленую птичку в круге"- то бишь все ОК. Проводов перепробавал уже 4 разных и простых и Data Cable.Реакции-0..Леджер просто загорается(запитывается от телефона) и больше ничего...Телефон никого не видит,ничего не спрашивает...Всем друг на друга пох Тут остается единственный неопробованный вариант,попробовать натянуть переходник USB C на компьютерный разъем USB в родном Леджеровском кабеле и подключить...Но изменится ли от этого что нибудь?? ХЗ Мне ж и нтересно,владельцы девайсов,Вы подкл девайс к телефону родным кабелем что покупали с Леджером,или таки преобретали кабель отдельно и все работает без проблем?? Элементарная казалось задача,подключить просто девайсы друг к другу и такая вот хрень на ровном месте..
osafly написав:Тут остается единственный неопробованный вариант,попробовать натянуть переходник USB C на компьютерный разъем USB в родном Леджеровском кабеле и подключить...Но изменится ли от этого что нибудь?? ХЗ
Думаю проблема не в кабелі, а налаштуваннях приладів. Знайшов у мережі гайд.
Може допоможе?
Использование аппаратного кошелька Ledger с устройствами Android
Если вы хотите использовать аппаратный кошелек Ledger на android-устройстве, вам нужно заранее подготовить несколько вещей.
Требования Современный телефон или планшет на базе android, поддерживающий USB On-The-Go (USB-OTG).
Если вы не уверены насчет поддержки USB-OTG, проверьте ее наличие сами с помощью приложения, например, USB-OTB Checker. Адаптер USB-OTG (можно найти на Amazon за несколько долларов).
Настройка вашего устройства Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.
Теперь вы можете подключить свой аппаратный кошелек Ledger и открыть приложение Ethereum. Убедитесь, что “Данные о контракте” включены. Теперь откройте браузер и перейдите на MyEtherWallet.com. В разделе “Доступ к кошельку” выберите опцию “Аппаратный” и нажмите “Кошелек Ledger”, чтобы подключиться к вашему устройству.
Вы должны увидеть это всплывающее окно с просьбой предоставить разрешение приложению Ledger U2F на доступ к USB-устройству. Выберите «OK», и вы будете подключены к вашему Ledger!
Важно отметить, что если вы не воспользуетесь OTG-подключением в течение 10 минут после включения, некоторые Android-смартфоны могут автоматически отключать её. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем подключить устройство Ledger к смартфону как можно скорее, сразу после включения опции OTG.