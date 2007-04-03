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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3526352735283529
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:41

  Игорь написав:Но, я думаю что тут все на так просто, либо у него телефон не поддерживает (хоть и новый) либо кабель взял не тот.

Як варіант, спробувати на іншому телефоні.
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