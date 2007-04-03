osafly написав:Тут остается единственный неопробованный вариант,попробовать натянуть переходник USB C на компьютерный разъем USB в родном Леджеровском кабеле и подключить...Но изменится ли от этого что нибудь?? ХЗ
Думаю проблема не в кабелі, а налаштуваннях приладів. Знайшов у мережі гайд.
Може допоможе?
Использование аппаратного кошелька Ledger с устройствами Android
Если вы хотите использовать аппаратный кошелек Ledger на android-устройстве, вам нужно заранее подготовить несколько вещей.
Требования Современный телефон или планшет на базе android, поддерживающий USB On-The-Go (USB-OTG).
Если вы не уверены насчет поддержки USB-OTG, проверьте ее наличие сами с помощью приложения, например, USB-OTB Checker. Адаптер USB-OTG (можно найти на Amazon за несколько долларов).
Настройка вашего устройства Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.
Теперь вы можете подключить свой аппаратный кошелек Ledger и открыть приложение Ethereum. Убедитесь, что “Данные о контракте” включены. Теперь откройте браузер и перейдите на MyEtherWallet.com. В разделе “Доступ к кошельку” выберите опцию “Аппаратный” и нажмите “Кошелек Ledger”, чтобы подключиться к вашему устройству.
Вы должны увидеть это всплывающее окно с просьбой предоставить разрешение приложению Ledger U2F на доступ к USB-устройству. Выберите «OK», и вы будете подключены к вашему Ledger!
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Козак-характерник написав:Настройка вашего устройства Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.
Казак,ты шутишь.....Оно должно работать и все тут..ark файлы непонятные открывать и устанавливать на устройстве....Ты серьезно???Никаких танцев с бубном быть не должно..Оно либо работает безоговорочно,либо реально проблема с устройством и реальные длб...сделали телефон в 2024г,не предустановив туда функцию OTG. У меня функции выбора нет в телефоне,там где Игорь скринил..Просто был бы шнур родной-все стало ясно сразу...А так,возможны варианты...Ничего чужого ставить не можна...