osafly написав:Тут остается единственный неопробованный вариант,попробовать натянуть переходник USB C на компьютерный разъем USB в родном Леджеровском кабеле и подключить...Но изменится ли от этого что нибудь?? ХЗ
Думаю проблема не в кабелі, а налаштуваннях приладів. Знайшов у мережі гайд.
Може допоможе?
Использование аппаратного кошелька Ledger с устройствами Android
Если вы хотите использовать аппаратный кошелек Ledger на android-устройстве, вам нужно заранее подготовить несколько вещей.
Требования Современный телефон или планшет на базе android, поддерживающий USB On-The-Go (USB-OTG).
Если вы не уверены насчет поддержки USB-OTG, проверьте ее наличие сами с помощью приложения, например, USB-OTB Checker. Адаптер USB-OTG (можно найти на Amazon за несколько долларов).
Настройка вашего устройства Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.
Теперь вы можете подключить свой аппаратный кошелек Ledger и открыть приложение Ethereum. Убедитесь, что “Данные о контракте” включены. Теперь откройте браузер и перейдите на MyEtherWallet.com. В разделе “Доступ к кошельку” выберите опцию “Аппаратный” и нажмите “Кошелек Ledger”, чтобы подключиться к вашему устройству.
Вы должны увидеть это всплывающее окно с просьбой предоставить разрешение приложению Ledger U2F на доступ к USB-устройству. Выберите «OK», и вы будете подключены к вашему Ledger!
Б- безпека Спочатку купуємо вельми дорогий найбільш надійний апаратний гаманець А потім ставимо якийсь лівий apk з гітхабу для підʼєднання:)
Козак-характерник написав:Настройка вашего устройства Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.
Казак,ты шутишь.....Оно должно работать и все тут..ark файлы непонятные открывать и устанавливать на устройстве....Ты серьезно???Никаких танцев с бубном быть не должно..Оно либо работает безоговорочно,либо реально проблема с устройством и реальные длб...сделали телефон в 2024г,не предустановив туда функцию OTG. У меня функции выбора нет в телефоне,там где Игорь скринил..Просто был бы шнур родной-все стало ясно сразу...А так,возможны варианты...Ничего чужого ставить не можна...
Dr_English написав:osafly Я купил все родные шнуры с оф. сайта Ledger. И та же проблема, что и у Вас.
А можно подробнее описать???Вы тоже не можете подключить устройство через телефон??Завтра пойду в Эпицентр и буду внаглую все насадки OTG и кабели тестировать прям на месте...разложусь как цыган и пошли все нах...Как купить провод,если оно ни черта не работает.Леджеровцы сделали какую то хню,прости господи,не подключить по человечески,ничего...целый обряд вуду нужно провести с задабриванием духов Леджера..или комп на тачке за собой возить повсюду Если у Вас с родным проводом не работает-то це вообще "наглость" впарили кабелей на 500грн и ипитесь с ними до умопомраченья зато три штучки разных( collection) проблема наверное точно в телефоне....или криворукости Ledger Live моб.версии. Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать??
Козак-характерник написав:Тоді краще звернутися на офіційну підтримку за допомогою, щоб не напартачити чогось.
Звертався...Так посоветовали разобраться с устройством,с этим самым OTG(вкл.его типа) или поменять "пошкоджений" кабель...
P.S Шо там альта,померла прям с утра.Отрицательный альтсезон в действии..Бычий типа рынок,на котором ни черта не ростет,за исключением пары монет,а остальное не прекращает обновлять днища и ходить субмаринами около своих лоев...А дурныки тут пророчили незабываемый альтсезон еще с ноября,да пропали теперь."Прибыль" фиксят.Доминация таки идет на 60%...почти уже пришла...Выше,след.цель район 63.4%,если биткоин дампанут таки ниже...А если дед в ближайший день не вернется выше 100К,его дампанут тогда однозначно в район 90К и ниже Уровень 99-100К "триггерная точка"
формально бичий ринок ще в силі, але через те як агресивно злили останній атх - вже можливі варіанти оновлення біточного атх аж через 5 років )) + те що сша не будуть створювати ніякого "стратегічного запасу бітка" теж не добавляє оптимізму, бо ті хто купляв вище 100 напевно розраховував продавати дорожче платникам податків США, а це було просто байкою ))
вангую що поточна корекція буде більшою ніж очікується і відповідно наступний памп - буде без оновлення атх: щось типу йдемо на 70-75 - потім повертаємся до 100.