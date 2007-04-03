Як варіант, спробувати на іншому телефоні.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:41
Додано: Нед 26 січ, 2025 21:02
Криптовалюта, ринок криптовалют
Б- безпека
Спочатку купуємо вельми дорогий найбільш надійний апаратний гаманець
А потім ставимо якийсь лівий apk з гітхабу для підʼєднання:)
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:20
Казак,ты шутишь.....Оно должно работать и все тут..ark файлы непонятные открывать и устанавливать на устройстве....Ты серьезно???Никаких танцев с бубном быть не должно..Оно либо работает безоговорочно,либо реально проблема с устройством и реальные длб...сделали телефон в 2024г,не предустановив туда функцию OTG. У меня функции выбора нет в телефоне,там где Игорь скринил..Просто был бы шнур родной-все стало ясно сразу...А так,возможны варианты...Ничего чужого ставить не можна...
Додано: Пон 27 січ, 2025 00:01
osafly Я купил все родные шнуры с оф. сайта Ledger. И та же проблема, что и у Вас.
Додано: Пон 27 січ, 2025 00:30
А можно подробнее описать???Вы тоже не можете подключить устройство через телефон??Завтра пойду в Эпицентр и буду внаглую все насадки OTG и кабели тестировать прям на месте...разложусь как цыган и пошли все нах...Как купить провод,если оно ни черта не работает.Леджеровцы сделали какую то хню,прости господи,не подключить по человечески,ничего...целый обряд вуду нужно провести с задабриванием духов Леджера..или комп на тачке за собой возить повсюду
Если у Вас с родным проводом не работает-то це вообще "наглость" впарили кабелей на 500грн и ... с ними до умопомраченья зато три штучки разных( collection) проблема наверное точно в телефоне....или криворукости Ledger Live моб.версии.
Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать??
Додано: Пон 27 січ, 2025 03:42
Тоді краще звернутися на офіційну підтримку за допомогою, щоб не напартачити чогось.
Додано: Пон 27 січ, 2025 10:57
Звертався...Так посоветовали разобраться с устройством,с этим самым OTG(вкл.его типа) или поменять "пошкоджений" кабель...
P.S Шо там альта,померла прям с утра.Отрицательный альтсезон в действии..Бычий типа рынок,на котором ни черта не ростет,за исключением пары монет,а остальное не прекращает обновлять днища и ходить субмаринами около своих лоев...А дурныки тут пророчили незабываемый альтсезон еще с ноября,да пропали теперь."Прибыль" фиксят.Доминация таки идет на 60%...почти уже пришла...Выше,след.цель район 63.4%,если биткоин дампанут таки ниже...А если дед в ближайший день не вернется выше 100К,его дампанут тогда однозначно в район 90К и ниже
Уровень 99-100К "триггерная точка"
Додано: Пон 27 січ, 2025 13:44
формально бичий ринок ще в силі, але через те як агресивно злили останній атх - вже можливі варіанти оновлення біточного атх аж через 5 років ))
+ те що сша не будуть створювати ніякого "стратегічного запасу бітка" теж не добавляє оптимізму, бо ті хто купляв вище 100 напевно розраховував продавати дорожче платникам податків США, а це було просто байкою ))
вангую що поточна корекція буде більшою ніж очікується і відповідно наступний памп - буде без оновлення атх:
щось типу йдемо на 70-75 - потім повертаємся до 100.
Додано: Пон 27 січ, 2025 15:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Одним словом касаемо Леджер-подключения....Читать внимательно!!!
Сегодня перепробовал несколько переходников OTG с родного шнура Леджера USB на USB C. Один переходник,вообще не оживил Леджер...Тупо не включается...но продавец был малый любопытный и ответственный,потому достал свой телефон и попробывали подключиться к его телефону...Тот же результат.Сказал что у него в телефоне OTG подсоединение подключено...Для проверки работоспоспособности переходника,взяли банальную USB флешку,натянули переходник на нее...У него сразу опознало устройство при подключении к телефону..Потом подключили на моем...Тот же результат..Устройство тут же опознано и появилось на экране,из чего,вопрос о поддержке телефоном OTG соединения,отпадает сам собой..Оно там есть по умолчанию...
Следующие насадки OTG-поключали Леджер только на питание,но без проблем,как собственно и любой Data кабель,но устройство не опознается на телефоне(как было с той же флешкой)...Приложение Ledger Live,предлагает по новой идентифицировать устройство,что означает-создание по новой восстановительной фразы из 24 слов,либо предлагает восстановить устройство на телефоне с помощью старой восстановительной фразы...или подключиться по вай фай,которого в Nano S+ нет..В поддержке же,сказали что Вам не нужно восстанавливать устройство с помощью фразы,оно должно идентифицироваться и быть другие окна для установки,которых нет...Кто из них пизд...,а кто бреше-разобраться доподлинно невозможно.
Резюме-Мобильное Приложение Леджер Лив,придумано идиотами,которые замудрили все по максимуму,чтобы пользователи ипали себе мозг...
Можно было сделать банальную регистрацию с паролем в приложении и при входе в приложение установленному по новой,или приложение на другом устройстве,Вас бы автоматически опознавали и подвязывали уже установленное ранее устройство(с фразой)..
Либо,в самом устройстве должны были быть какие то логи,механизмы опознавания после первого включения и установки настроек Леджера,чтобы впоследствии,его опознавать на других устройствах...
Здесь же-хер пойми по какому..Выход я вижу только один-попытаться восстановить устройство фразой восстановления на новом устройстве,ибо других механизмов запустить эту куйню на телефоне-нет...
Кто подключал устройство на своем телефоне,еще раз-просьба подробно и пошагово расписать механизм,как у Вас это происходило и с каким кабелем???Здесь что,ни у кого кроме двух человек Леджера нет???
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