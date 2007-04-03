Додано: Пон 27 січ, 2025 15:56

Одним словом касаемо Леджер-подключения....Читать внимательно!!!



Сегодня перепробовал несколько переходников OTG с родного шнура Леджера USB на USB C. Один переходник,вообще не оживил Леджер...Тупо не включается...но продавец был малый любопытный и ответственный,потому достал свой телефон и попробывали подключиться к его телефону...Тот же результат.Сказал что у него в телефоне OTG подсоединение подключено...Для проверки работоспоспособности переходника,взяли банальную USB флешку,натянули переходник на нее...У него сразу опознало устройство при подключении к телефону..Потом подключили на моем...Тот же результат..Устройство тут же опознано и появилось на экране,из чего,вопрос о поддержке телефоном OTG соединения,отпадает сам собой..Оно там есть по умолчанию...

Следующие насадки OTG-поключали Леджер только на питание,но без проблем,как собственно и любой Data кабель,но устройство не опознается на телефоне(как было с той же флешкой)...Приложение Ledger Live,предлагает по новой идентифицировать устройство,что означает-создание по новой восстановительной фразы из 24 слов,либо предлагает восстановить устройство на телефоне с помощью старой восстановительной фразы...или подключиться по вай фай,которого в Nano S+ нет..В поддержке же,сказали что Вам не нужно восстанавливать устройство с помощью фразы,оно должно идентифицироваться и быть другие окна для установки,которых нет...Кто из них пизд...,а кто бреше-разобраться доподлинно невозможно.



Резюме-Мобильное Приложение Леджер Лив,придумано идиотами,которые замудрили все по максимуму,чтобы пользователи ипали себе мозг...

Можно было сделать банальную регистрацию с паролем в приложении и при входе в приложение установленному по новой,или приложение на другом устройстве,Вас бы автоматически опознавали и подвязывали уже установленное ранее устройство(с фразой)..

Либо,в самом устройстве должны были быть какие то логи,механизмы опознавания после первого включения и установки настроек Леджера,чтобы впоследствии,его опознавать на других устройствах...

Здесь же-хер пойми по какому..Выход я вижу только один-попытаться восстановить устройство фразой восстановления на новом устройстве,ибо других механизмов запустить эту куйню на телефоне-нет...



Кто подключал устройство на своем телефоне,еще раз-просьба подробно и пошагово расписать механизм,как у Вас это происходило и с каким кабелем???Здесь что,ни у кого кроме двух человек Леджера нет???