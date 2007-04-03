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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3527352835293530>
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:41

  Игорь написав:Но, я думаю что тут все на так просто, либо у него телефон не поддерживает (хоть и новый) либо кабель взял не тот.

Як варіант, спробувати на іншому телефоні.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:02

Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  osafly написав:Тут остается единственный неопробованный вариант,попробовать натянуть переходник USB C на компьютерный разъем USB в родном Леджеровском кабеле и подключить...Но изменится ли от этого что нибудь?? ХЗ

Думаю проблема не в кабелі, а налаштуваннях приладів. Знайшов у мережі гайд.

Може допоможе?

Использование аппаратного кошелька Ledger с устройствами Android

Если вы хотите использовать аппаратный кошелек Ledger на android-устройстве, вам нужно заранее подготовить несколько вещей.

Требования
Современный телефон или планшет на базе android, поддерживающий USB On-The-Go (USB-OTG).

Если вы не уверены насчет поддержки USB-OTG, проверьте ее наличие сами с помощью приложения, например, USB-OTB Checker.
Адаптер USB-OTG (можно найти на Amazon за несколько долларов).

Настройка вашего устройства
Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.

Теперь вы можете подключить свой аппаратный кошелек Ledger и открыть приложение Ethereum. Убедитесь, что “Данные о контракте” включены. Теперь откройте браузер и перейдите на MyEtherWallet.com. В разделе “Доступ к кошельку” выберите опцию “Аппаратный” и нажмите “Кошелек Ledger”, чтобы подключиться к вашему устройству.

Вы должны увидеть это всплывающее окно с просьбой предоставить разрешение приложению Ledger U2F на доступ к USB-устройству. Выберите «OK», и вы будете подключены к вашему Ledger!
Б- безпека
Спочатку купуємо вельми дорогий найбільш надійний апаратний гаманець
А потім ставимо якийсь лівий apk з гітхабу для підʼєднання:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:20

  Козак-характерник написав:Настройка вашего устройства
Перед подключением к Ledger вам сначала нужно установить приложение Ledger. Нажмите на эту ссылку https://github.com/LedgerHQ/android-u2f-bridge/releases на своем Android-устройстве и выберите файл android-u2f-bridge-x.x.apk. После скачивания откройте этот файл на устройстве и установите его. Когда закончите, нажмите “Готово”.


Казак,ты шутишь.....Оно должно работать и все тут..ark файлы непонятные открывать и устанавливать на устройстве....Ты серьезно???Никаких танцев с бубном быть не должно..Оно либо работает безоговорочно,либо реально проблема с устройством и реальные длб...сделали телефон в 2024г,не предустановив туда функцию OTG. У меня функции выбора нет в телефоне,там где Игорь скринил..Просто был бы шнур родной-все стало ясно сразу...А так,возможны варианты...Ничего чужого ставить не можна...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:01

osafly Я купил все родные шнуры с оф. сайта Ledger. И та же проблема, что и у Вас.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:30

  Dr_English написав:osafly Я купил все родные шнуры с оф. сайта Ledger. И та же проблема, что и у Вас.


А можно подробнее описать???Вы тоже не можете подключить устройство через телефон??Завтра пойду в Эпицентр и буду внаглую все насадки OTG и кабели тестировать прям на месте...разложусь как цыган :lol: и пошли все нах...Как купить провод,если оно ни черта не работает.Леджеровцы сделали какую то хню,прости господи,не подключить по человечески,ничего...целый обряд вуду нужно провести с задабриванием духов Леджера..или комп на тачке за собой возить повсюду :lol:
Если у Вас с родным проводом не работает-то це вообще "наглость" :mrgreen: впарили кабелей на 500грн и ... с ними до умопомраченья :lol: зато три штучки разных( collection) проблема наверное точно в телефоне....или криворукости Ledger Live моб.версии.
Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 03:42

Тоді краще звернутися на офіційну підтримку за допомогою, щоб не напартачити чогось.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 10:57

  Козак-характерник написав:Тоді краще звернутися на офіційну підтримку за допомогою, щоб не напартачити чогось.


Звертався...Так посоветовали разобраться с устройством,с этим самым OTG(вкл.его типа) или поменять "пошкоджений" кабель...

P.S Шо там альта,померла прям с утра.Отрицательный альтсезон в действии..Бычий типа рынок,на котором ни черта не ростет,за исключением пары монет,а остальное не прекращает обновлять днища и ходить субмаринами около своих лоев...А дурныки тут пророчили незабываемый альтсезон еще с ноября,да пропали теперь."Прибыль" фиксят.Доминация таки идет на 60%...почти уже пришла...Выше,след.цель район 63.4%,если биткоин дампанут таки ниже...А если дед в ближайший день не вернется выше 100К,его дампанут тогда однозначно в район 90К и ниже
Уровень 99-100К "триггерная точка"
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:10

Гуляем?!
Чо взять? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:44

  osafly написав:Бычий типа рынок

формально бичий ринок ще в силі, але через те як агресивно злили останній атх - вже можливі варіанти оновлення біточного атх аж через 5 років ))
+ те що сша не будуть створювати ніякого "стратегічного запасу бітка" теж не добавляє оптимізму, бо ті хто купляв вище 100 напевно розраховував продавати дорожче платникам податків США, а це було просто байкою ))

вангую що поточна корекція буде більшою ніж очікується і відповідно наступний памп - буде без оновлення атх:
щось типу йдемо на 70-75 - потім повертаємся до 100.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Одним словом касаемо Леджер-подключения....Читать внимательно!!!

Сегодня перепробовал несколько переходников OTG с родного шнура Леджера USB на USB C. Один переходник,вообще не оживил Леджер...Тупо не включается...но продавец был малый любопытный и ответственный,потому достал свой телефон и попробывали подключиться к его телефону...Тот же результат.Сказал что у него в телефоне OTG подсоединение подключено...Для проверки работоспоспособности переходника,взяли банальную USB флешку,натянули переходник на нее...У него сразу опознало устройство при подключении к телефону..Потом подключили на моем...Тот же результат..Устройство тут же опознано и появилось на экране,из чего,вопрос о поддержке телефоном OTG соединения,отпадает сам собой..Оно там есть по умолчанию...
Следующие насадки OTG-поключали Леджер только на питание,но без проблем,как собственно и любой Data кабель,но устройство не опознается на телефоне(как было с той же флешкой)...Приложение Ledger Live,предлагает по новой идентифицировать устройство,что означает-создание по новой восстановительной фразы из 24 слов,либо предлагает восстановить устройство на телефоне с помощью старой восстановительной фразы...или подключиться по вай фай,которого в Nano S+ нет..В поддержке же,сказали что Вам не нужно восстанавливать устройство с помощью фразы,оно должно идентифицироваться и быть другие окна для установки,которых нет...Кто из них пизд...,а кто бреше-разобраться доподлинно невозможно.

Резюме-Мобильное Приложение Леджер Лив,придумано идиотами,которые замудрили все по максимуму,чтобы пользователи ипали себе мозг...
Можно было сделать банальную регистрацию с паролем в приложении и при входе в приложение установленному по новой,или приложение на другом устройстве,Вас бы автоматически опознавали и подвязывали уже установленное ранее устройство(с фразой)..
Либо,в самом устройстве должны были быть какие то логи,механизмы опознавания после первого включения и установки настроек Леджера,чтобы впоследствии,его опознавать на других устройствах...
Здесь же-хер пойми по какому..Выход я вижу только один-попытаться восстановить устройство фразой восстановления на новом устройстве,ибо других механизмов запустить эту куйню на телефоне-нет...

Кто подключал устройство на своем телефоне,еще раз-просьба подробно и пошагово расписать механизм,как у Вас это происходило и с каким кабелем???Здесь что,ни у кого кроме двух человек Леджера нет???
osafly
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