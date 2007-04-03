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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3527352835293530
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вроде таки уходим снова выше сотки.Держите кулаки,чтобы дневкой не закрепились под 99К,иначе всем натянут глаз на ж.пу,это и будет альтсезон :shock: :mrgreen: Дали с Пикассо отдыхают :D Будет такой "перфоманс" что о-е-е-й

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osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:чтобы дневкой не закрепились
А дневка па Америки или Эвропи?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:22

  Amethyst написав:
  osafly написав:чтобы дневкой не закрепились
А дневка па Америки или Эвропи?


Дневка-это дневка...Дневная свеча,то ли 2.00,то ли в 3.00 ежедневно закрывается(из за перевода часов-точно уже не помню,лень лезть смотреть)

Денег нет,вот и водят всех как баранов по кругу...2Х сделают в рост,тут же в 2 раза все опускают...и нудят-нудят-нудят боковиками..Эту альту несчастную,уже с гавном три раза перемешали...Но все ждут ЕГО!! Но пока только смердит и пукает эхом по кругу :mrgreen: Ничего кроме как на битке и не происходит..Все в околокоме.
osafly
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12
6
  #<1 ... 3527352835293530
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