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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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osafly
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Додано: Пон 27 січ, 2025 17:14
osafly написав:
чтобы дневкой не закрепились
А дневка па Америки или Эвропи?
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Amethyst
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Додано: Пон 27 січ, 2025 19:22
Amethyst написав: osafly написав:
чтобы дневкой не закрепились
А дневка па Америки или Эвропи?
Дневка-это дневка...Дневная свеча,то ли 2.00,то ли в 3.00 ежедневно закрывается(из за перевода часов-точно уже не помню,лень лезть смотреть)
Денег нет,вот и водят всех как баранов по кругу...2Х сделают в рост,тут же в 2 раза все опускают...и нудят-нудят-нудят боковиками..Эту альту несчастную,уже с гавном три раза перемешали...Но все ждут ЕГО!! Но пока только смердит и пукает эхом по кругу
Ничего кроме как на битке и не происходит..Все в околокоме.
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osafly
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