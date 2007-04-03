Дневка-это дневка...Дневная свеча,то ли 2.00,то ли в 3.00 ежедневно закрывается(из за перевода часов-точно уже не помню,лень лезть смотреть)
Денег нет,вот и водят всех как баранов по кругу...2Х сделают в рост,тут же в 2 раза все опускают...и нудят-нудят-нудят боковиками..Эту альту несчастную,уже с гавном три раза перемешали...Но все ждут ЕГО!! Но пока только смердит и пукает эхом по кругу Ничего кроме как на битке и не происходит..Все в околокоме.
Що ми знаємо на зараз: Більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку – link, а отже, це питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку. У цьому розпорядженні вказані БЕБ та ухвала Шевченківського суду м. Київ.
На суд нас, як ви розумієте, не запрошували, а інформацію про блокування ми дізналися від користувачів з України. Уся наша інфраструктура знаходиться на хмарних серверах у Європі, тому лише користувачі з України не можуть зайти.
На цьому факти закінчуються. Ми активно з'ясовуємо, що відбувається, і очікую, що до понеділка у нас буде додаткова інформація. Я обов'язково вам про це розповім. Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано.
Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР та ціною мемкоїна TRUMP.