Дневка-это дневка...Дневная свеча,то ли 2.00,то ли в 3.00 ежедневно закрывается(из за перевода часов-точно уже не помню,лень лезть смотреть)
Денег нет,вот и водят всех как баранов по кругу...2Х сделают в рост,тут же в 2 раза все опускают...и нудят-нудят-нудят боковиками..Эту альту несчастную,уже с гавном три раза перемешали...Но все ждут ЕГО!! Но пока только смердит и пукает эхом по кругу Ничего кроме как на битке и не происходит..Все в околокоме.
Що ми знаємо на зараз: Більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку – link, а отже, це питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку. У цьому розпорядженні вказані БЕБ та ухвала Шевченківського суду м. Київ.
На суд нас, як ви розумієте, не запрошували, а інформацію про блокування ми дізналися від користувачів з України. Уся наша інфраструктура знаходиться на хмарних серверах у Європі, тому лише користувачі з України не можуть зайти.
На цьому факти закінчуються. Ми активно з'ясовуємо, що відбувається, і очікую, що до понеділка у нас буде додаткова інформація. Я обов'язково вам про це розповім. Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано.
Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР та ціною мемкоїна TRUMP.
Що ми знаємо на зараз: Більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку – link, а отже, це питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку. У цьому розпорядженні вказані БЕБ та ухвала Шевченківського суду м. Київ.
На суд нас, як ви розумієте, не запрошували, а інформацію про блокування ми дізналися від користувачів з України. Уся наша інфраструктура знаходиться на хмарних серверах у Європі, тому лише користувачі з України не можуть зайти.
На цьому факти закінчуються. Ми активно з'ясовуємо, що відбувається, і очікую, що до понеділка у нас буде додаткова інформація. Я обов'язково вам про це розповім. Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано.
Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР та ціною мемкоїна TRUMP.
Триматиму вас у курсі.
Засновник KUNA Михайло Чобанян
Ой не могу...Ай да страна,ай да банановая "република" Це чергова "потужна перемога" над здравым смыслом и экономикой.Зовите рагуля с бубном,пусть срочно расскажет какая здесь открывается перспектива после победы и границ 91г...Принять закон о криптовалютах,обложить крипту налогами и наипнуть свою единственную по сути криптобиржу,когда " зарубежные конкуренты" работают как ни в чем не бывало на теренах незламних потужников...Это нужно быть не просто длб...это нужно быть отборными,коллекционными музейными экземплярами длб...Свой бизнес,свою компанию...Просто нет слов..Ну,еще кто там,Вайтбит остается?? Хорошие % Вам по EOSу и Тезеру обещали??Ну так обещать-не значит жениться(точнее,вернуть в данном случае) Я Вам давно говорил,бегите...не связывайтесь с украинским бизнесом,с украинскими компаниями,украинскими криптобиржами...Выводите деньги с этих бирж-зомби.В них уже давно нет никакой ликвидности.В стране где не работает конституция и законы,не может быть ничего....ни настоящего,ни будующего...Нет законов-нет ничего....Пустошь..
Amethyst написав:З минулого тижня KUNA заблокована в Україні.
я думав вони вже давно заблоковані )) як могло бути інакше якщо крипта у нас "внє закона", а закон буде писати умовний "гетьманцев енд ко"... шо вони в тих законах понаписують та скільки криптоінвестори їм будуть "должни" невідомо... обіцяли оприлюднити в цьому році.