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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3528352935303531>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вроде таки уходим снова выше сотки.Держите кулаки,чтобы дневкой не закрепились под 99К,иначе всем натянут глаз на ж.пу,это и будет альтсезон :shock: :mrgreen: Дали с Пикассо отдыхают :D Будет такой "перфоманс" что о-е-е-й

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osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:чтобы дневкой не закрепились
А дневка па Америки или Эвропи?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:22

  Amethyst написав:
  osafly написав:чтобы дневкой не закрепились
А дневка па Америки или Эвропи?


Дневка-это дневка...Дневная свеча,то ли 2.00,то ли в 3.00 ежедневно закрывается(из за перевода часов-точно уже не помню,лень лезть смотреть)

Денег нет,вот и водят всех как баранов по кругу...2Х сделают в рост,тут же в 2 раза все опускают...и нудят-нудят-нудят боковиками..Эту альту несчастную,уже с гавном три раза перемешали...Но все ждут ЕГО!! Но пока только смердит и пукает эхом по кругу :mrgreen: Ничего кроме как на битке и не происходит..Все в околокоме.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:29

Важлива інформація для користувачів KUNA з України

З минулого тижня KUNA заблокована в Україні.

Що ми знаємо на зараз:
Більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку – link, а отже, це питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку.
У цьому розпорядженні вказані БЕБ та ухвала Шевченківського суду м. Київ.

На суд нас, як ви розумієте, не запрошували, а інформацію про блокування ми дізналися від користувачів з України. Уся наша інфраструктура знаходиться на хмарних серверах у Європі, тому лише користувачі з України не можуть зайти.

На цьому факти закінчуються. Ми активно з'ясовуємо, що відбувається, і очікую, що до понеділка у нас буде додаткова інформація. Я обов'язково вам про це розповім. Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано.

Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР та ціною мемкоїна TRUMP.

Триматиму вас у курсі.

Засновник KUNA
Михайло Чобанян
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:51

  osafly написав:Резюме-Мобильное Приложение Леджер Лив,придумано идиотами,которые замудрили все по максимуму,чтобы пользователи ипали себе мозг...

За свої ж гроші. А ще знайшов інфо, що і леджер хакали. Висновок: 100% безпеки немає ніде. Я краще на папері триматиму стратегічний запас.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:25

  Amethyst написав:
З минулого тижня KUNA заблокована в Україні.

Що ми знаємо на зараз:
Більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку – link, а отже, це питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку.
У цьому розпорядженні вказані БЕБ та ухвала Шевченківського суду м. Київ.

На суд нас, як ви розумієте, не запрошували, а інформацію про блокування ми дізналися від користувачів з України. Уся наша інфраструктура знаходиться на хмарних серверах у Європі, тому лише користувачі з України не можуть зайти.

На цьому факти закінчуються. Ми активно з'ясовуємо, що відбувається, і очікую, що до понеділка у нас буде додаткова інформація. Я обов'язково вам про це розповім. Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано.

Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР та ціною мемкоїна TRUMP.

Триматиму вас у курсі.

Засновник KUNA
Михайло Чобанян



Ой не могу...Ай да страна,ай да банановая "република" Це чергова "потужна перемога" над здравым смыслом и экономикой.Зовите рагуля с бубном,пусть срочно расскажет какая здесь открывается перспектива после победы и границ 91г...Принять закон о криптовалютах,обложить крипту налогами и наипнуть свою единственную по сути криптобиржу,когда " зарубежные конкуренты" работают как ни в чем не бывало на теренах незламних потужников...Это нужно быть не просто длб...это нужно быть отборными,коллекционными музейными экземплярами длб...Свой бизнес,свою компанию...Просто нет слов..Ну,еще кто там,Вайтбит остается?? Хорошие % Вам по EOSу и Тезеру обещали??Ну так обещать-не значит жениться(точнее,вернуть в данном случае) Я Вам давно говорил,бегите...не связывайтесь с украинским бизнесом,с украинскими компаниями,украинскими криптобиржами...Выводите деньги с этих бирж-зомби.В них уже давно нет никакой ликвидности.В стране где не работает конституция и законы,не может быть ничего....ни настоящего,ни будующего...Нет законов-нет ничего....Пустошь..
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:29

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Резюме-Мобильное Приложение Леджер Лив,придумано идиотами,которые замудрили все по максимуму,чтобы пользователи ипали себе мозг...

За свої ж гроші. А ще знайшов інфо, що і леджер хакали. Висновок: 100% безпеки немає ніде. Я краще на папері триматиму стратегічний запас.


Хочешь быть первым,у кого хакнут перший стратегічний запас на папері? :mrgreen: :lol: Ну-ну :D
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:53

  Amethyst написав:З минулого тижня KUNA заблокована в Україні.

я думав вони вже давно заблоковані ))
як могло бути інакше якщо крипта у нас "внє закона",
а закон буде писати умовний "гетьманцев енд ко"...
шо вони в тих законах понаписують та скільки криптоінвестори їм будуть "должни" невідомо...
обіцяли оприлюднити в цьому році.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 02:07

  sergey_stasyuk555 написав:скільки криптоінвестори їм будуть "должни"

Світити свої гроші на теренах Неньки зараз не на часі. Тим паче, самому на себе сексотити, що маєш якусь там крипту, подаючи декларацію. Не вийде так, що заплатив податки і спатимеш спокійно. Всі нерви вимотають. Крипта ж волатильна, сьогодні пан, а завтра пропав. А ти доведи, скажуть! Тільки но засвіти копійочку в системі, так одразу роздягнуть до репетузів. А заробив ти, чи втратив - по барабану. До речі, як там ненажерливий кролик себе почуває? Давно Сєню - кролика не згадував незлим тихим словом.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:58

osafly
не сыпь мне соль на рану :) у меня на бтс ешо есть, когда продаётся пока дают вывести под 6 чи 8% мне побарабану - там одни боты остались в основном...
чик
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