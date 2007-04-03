чик написав:osafly не сыпь мне соль на рану у меня на бтс ешо есть, когда продаётся пока дают вывести под 6 чи 8% мне побарабану - там одни боты остались в основном...
Так тикать надо...Чик.У Вас был времени вагон!Как можно держать средства на укр.биржах,если банки!!!Банки порезали переводы P2P,весь интернет пестрит о незаконных блокировок денег финансовыми,регулируемыми учреждениями..А тут,украинская криптобиржа...которую зажали в тиски,наверняка заставляют собирать инфу и стучать в налоговую на пользователей..С угрозой блокировки в любой момент(что собственно и случилось) Единственная фондовая биржа-призрак была в Украине,ПФТС по моему называлась...Наипнули и ее,бо торговать по сути там нечем...Зачем покупать акции предприятий в стране,если предприятие можно банально "отрейдирить",или размыть долю в уставном капитале и отобрать,да куча способов..Нравится кому или нет,но Украина-это смесь Сомали и Сев.Кореи на сегодняшний день..Война-только поспособствовала беспределу внутреннему на всех уровнях и выступила как предлог и прикрытие для всяких сволочей-мародеров("своих" же).Симбиоз..С ростками Сталинизма по полной программе. Казак,какой нахрен Кроль...Ты потерялся и просто не представляешь,что Сеня-это просто "ангел божий" по сравнению с тем,что вытворяют сейчас.. По крипте,должен отчитываться если продаешь через P2P или выводишь в фиат...думаю и иностранные биржи обяжут собирать данную инфу на пользователей,тем более,это и так все есть в истории р2р сделок,поделиться с налоговой отчетностью-будет не трудно.
Теперь понятно,почему Gate.io делистнул в начале января еще одно "украинское чудо",токен WBT(биржи Whitebit),который и так торговался всего на нескольких биржах,таких как MEXC и HTX(барахолках всего,что выпускают) особенно MEXC и GATE.Там колличество мусорных токенов на этих биржах,просто запредельное,о которых Вы даже не слышали https://www.gate.io/ru/announcements/article/42432
Хотя,может устранение "конкурента",как раз таки дело рук самой Whitbit?? Но на этот жабогадюкинг,мне лично плевать...