Додано: Вів 28 січ, 2025 11:23

чик написав: osafly

не сыпь мне соль на рану у меня на бтс ешо есть, когда продаётся пока дают вывести под 6 чи 8% мне побарабану - там одни боты остались в основном... не сыпь мне соль на рануу меня на бтс ешо есть, когда продаётся пока дают вывести под 6 чи 8% мне побарабану - там одни боты остались в основном...

Так тикать надо...Чик.У Вас был времени вагон!Как можно держать средства на укр.биржах,если банки!!!Банки порезали переводы P2P,весь интернет пестрит о незаконных блокировок денег финансовыми,регулируемыми учреждениями..А тут,украинская криптобиржа...которую зажали в тиски,наверняка заставляют собирать инфу и стучать в налоговую на пользователей..С угрозой блокировки в любой момент(что собственно и случилось) Единственная фондовая биржа-призрак была в Украине,ПФТС по моему называлась...Наипнули и ее,бо торговать по сути там нечем...Зачем покупать акции предприятий в стране,если предприятие можно банально "отрейдирить",или размыть долю в уставном капитале и отобрать,да куча способов..Нравится кому или нет,но Украина-это смесь Сомали и Сев.Кореи на сегодняшний день..Война-только поспособствовала беспределу внутреннему на всех уровнях и выступила как предлог и прикрытие для всяких сволочей-мародеров("своих" же).Симбиоз..С ростками Сталинизма по полной программе.Казак,какой нахрен Кроль...Ты потерялся и просто не представляешь,что Сеня-это просто "ангел божий" по сравнению с тем,что вытворяют сейчас..По крипте,должен отчитываться если продаешь через P2P или выводишь в фиат...думаю и иностранные биржи обяжут собирать данную инфу на пользователей,тем более,это и так все есть в истории р2р сделок,поделиться с налоговой отчетностью-будет не трудно.