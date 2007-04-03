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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3528352935303531
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:23

  чик написав:osafly
не сыпь мне соль на рану :) у меня на бтс ешо есть, когда продаётся пока дают вывести под 6 чи 8% мне побарабану - там одни боты остались в основном...


Так тикать надо...Чик.У Вас был времени вагон!Как можно держать средства на укр.биржах,если банки!!!Банки порезали переводы P2P,весь интернет пестрит о незаконных блокировок денег финансовыми,регулируемыми учреждениями..А тут,украинская криптобиржа...которую зажали в тиски,наверняка заставляют собирать инфу и стучать в налоговую на пользователей..С угрозой блокировки в любой момент(что собственно и случилось) Единственная фондовая биржа-призрак была в Украине,ПФТС по моему называлась...Наипнули и ее,бо торговать по сути там нечем...Зачем покупать акции предприятий в стране,если предприятие можно банально "отрейдирить",или размыть долю в уставном капитале и отобрать,да куча способов..Нравится кому или нет,но Украина-это смесь Сомали и Сев.Кореи на сегодняшний день..Война-только поспособствовала беспределу внутреннему на всех уровнях и выступила как предлог и прикрытие для всяких сволочей-мародеров("своих" же).Симбиоз..С ростками Сталинизма по полной программе.
Казак,какой нахрен Кроль...Ты потерялся и просто не представляешь,что Сеня-это просто "ангел божий" по сравнению с тем,что вытворяют сейчас..
По крипте,должен отчитываться если продаешь через P2P или выводишь в фиат...думаю и иностранные биржи обяжут собирать данную инфу на пользователей,тем более,это и так все есть в истории р2р сделок,поделиться с налоговой отчетностью-будет не трудно.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:37

пішла жара

https://cip.gov.ua/ua/news/rozporyadzhe ... nogo-imeni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Теперь понятно,почему Gate.io делистнул в начале января еще одно "украинское чудо",токен WBT(биржи Whitebit),который и так торговался всего на нескольких биржах,таких как MEXC и HTX(барахолках всего,что выпускают) особенно MEXC и GATE.Там колличество мусорных токенов на этих биржах,просто запредельное,о которых Вы даже не слышали
https://www.gate.io/ru/announcements/article/42432

Хотя,может устранение "конкурента",как раз таки дело рук самой Whitbit?? Но на этот жабогадюкинг,мне лично плевать...
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:31

osafly
вывел на 99%, просто тогда да и сча там на вывод некоторых альтов такие комиссии, шо мне смысла нема - посмотрим как оно буде...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:39

  чик написав:osafly
вывел на 99%, просто тогда да и сча там на вывод некоторых альтов такие комиссии, шо мне смысла нема - посмотрим как оно буде...


А переконвертировать одни альты,в другие(те что можно как то безболезненно вывести) разве нельзя??Продайте там же "неудобные" и купите другие и на вывод.Хотя если 99% выведено,то це копейки остались
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:55

osafly
уже не хочу шо то пробовать. там в чате плач стоит постоянно то одно не пришло, то не выплатили. вы правы 1% фигня, маржу ставлю будь здоров, шоб не в минус - так шо захожу раз в 1-2дня просто проверяю...
Начальник заходит в рабочее помещение:
- Я же сказал во время работы не курить!
Рабинович меланхолично:
- А кто работает?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:29

чик хтось працює, а хтось просто перевіряє, чи не встиг хтось заробити. )
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:03

  чик написав:osafly
уже не хочу шо то пробовать. там в чате плач стоит постоянно то одно не пришло, то не выплатили. вы правы 1% фигня, маржу ставлю будь здоров, шоб не в минус - так шо захожу раз в 1-2дня просто проверяю...


Чик,это точно криптобиржа??Вы не ошиблись доменом??Может то сборише-тусовка почитателей Леопольда Мазоха,памятник которому если мне память не изменяет,стоит во Львове...Люди приходят туда чисто пострадать,не торговать,чтоб им сделали больно...Вот и воют :mrgreen: Вы ж продвинутый для своих лет чувак до невозможности,имеющий аккаунты по всем крупным биржам..Что Вас там держит??? "Связь с Родиной",как Штирлица?? :mrgreen: :lol: Я там сроду не водился...Еще в 2019 как то зашел,посмотрел и с тех пор-ни ногой...Даже не заходил...Серьезно.Оно еще тогда было убогое до невозможности...Куна в этом плане выделялась...Я там пару месяцев даже позависал..Но тоже ушел окончательно примерно в то же время...
osafly
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