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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3529353035313532
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:26

  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.


На какой платформе это можно сделать??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:48

  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.

На честь Нового Року?
sergia
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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