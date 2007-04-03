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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:26
Козак-характерник написав:
Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.
На какой платформе это можно сделать??
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osafly
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:48
Козак-характерник написав:
Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.
На честь Нового Року?
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sergia
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:36
osafly написав: Козак-характерник написав:
Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.
На какой платформе это можно сделать??
а мені більш цікаво навіщо взагалі це робити ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59
sergia написав:
На честь Нового Року?
Угу.
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Козак-характерник
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