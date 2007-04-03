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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3529353035313532
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:26

  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.


На какой платформе это можно сделать??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:48

  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.

На честь Нового Року?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:36

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.

На какой платформе это можно сделать??

а мені більш цікаво навіщо взагалі це робити ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59

  sergia написав:На честь Нового Року?

Угу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Походу,Пауэл только что чего то позитивное брякнул...ПО-ЗИ-ТИВ! Пошел читать-искать,чего там произошло...Ставку вроде не должны были поднимать...Но позитив какой то прошел..Пора бы эту херь на рынке заканчивать...Сколько можно!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать??
Смартфон Redmi Note 12 подсоединил родным кабелем Ledger к аппаратному кошельку Ledger Nano S. После введения ПИН-кода пытался подтвердить транзакцию по отправке токенов, но аппаратный кошелёк и приложение Ledger Live на смартфоне не взаимодействуют. Сделал две попытки год тому назад и больше не пытался. Проблема осталась нерешённой. В техподдержку Ledger не обращался. Пробовал только на одном смартфоне.
Dr_English
 
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