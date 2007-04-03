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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3529353035313532
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:26

  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.


На какой платформе это можно сделать??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:48

  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.

На честь Нового Року?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:36

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Конвертнув зараз частину фіатного кошика в юань.

На какой платформе это можно сделать??

а мені більш цікаво навіщо взагалі це робити ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59

  sergia написав:На честь Нового Року?

Угу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Походу,Пауэл только что чего то позитивное брякнул...ПО-ЗИ-ТИВ! Пошел читать-искать,чего там произошло...Ставку вроде не должны были поднимать...Но позитив какой то прошел..Пора бы эту херь на рынке заканчивать...Сколько можно!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать??
Смартфон Redmi Note 12 подсоединил родным кабелем Ledger к аппаратному кошельку Ledger Nano S. После введения ПИН-кода пытался подтвердить транзакцию по отправке токенов, но аппаратный кошелёк и приложение Ledger Live на смартфоне не взаимодействуют. Сделал две попытки год тому назад и больше не пытался. Проблема осталась нерешённой. В техподдержку Ledger не обращался. Пробовал только на одном смартфоне.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:19

  Dr_English написав:
  osafly написав:Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать??
Смартфон Redmi Note 12 подсоединил родным кабелем Ledger к аппаратному кошельку Ledger Nano S. После введения ПИН-кода пытался подтвердить транзакцию по отправке токенов, но аппаратный кошелёк и приложение Ledger Live на смартфоне не взаимодействуют. Сделал две попытки год тому назад и больше не пытался. Проблема осталась нерешённой. В техподдержку Ledger не обращался. Пробовал только на одном смартфоне.


Спасибо что написали свой опыт.Тут я смотрю,кроме нас двоих,устройства нет ни у кого,хотя я писал об острой необходимости в неадекватных украинских реалиях,обзавестись "запасным невидимым аэродромом" и продумать "пути отступления и маскировки"..если что.
Позвольте Вам заметитить,что Вы Леджер по сути и не пытались установить или предконнектить на телефоне и насколько я понял,были уверены что "запись-логи-регистрация" самого Леджера-"подтянется" при его подключении на любом устройстве...Что собственно весьма логично и правильно...Но...Но..Этот еханый Леджер,имеет свою думку на этот счет :lol: Простота-судя по всему,не их конек..Мне бы реально хотелось услышать здесь опыт человека,который эту хреновину подключил с первого раза на телефон...Я плюнул...Когда вдруг возникнет острая необходимость,попробую восстановить кошелек на телефоне при помощи фразы..Я бы это уже давно сделал,но мне поддержка наговорила,что можно обойтись без крайностей и я теперь "боюсь",что эта хреновина перестанет вдруг потом работать на ПК :mrgreen: Поэтому,ну его нах..Хай буде як есть...пока.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:57

Кристин Лагард: Биткоин не войдет в резервы государств Евросоюза.

Лагард пояснила, что государственные резервы должны быть ликвидными, надежными и безопасными. Они не должны включать активы, которые могут использоваться для отмывания денег или другой преступной деятельности. Криптоактивы могут нести серьезные регуляторные риски, поэтому биткоин не соответствует критериям, необходимым для включения в резервы европейских центробанков, добавила Лагард.

Комментарии Лагард прозвучали на после того, как управляющий Чешского национального банка (CNB) Алеш Михл (Aleš Michl) выразил готовность изучить альтернативные активы для добавления в госрезерв. Госбанкир предложил потратить на криптовалюту до 5% от суммы резервов центробанка.

Лагард уже давно критикует биткоин и выступает против его внедрения в мировую финансовую систему. Ранее президент ЕЦБ призвала регуляторов ужесточить надзор за криптовалютами, назвав их «крайне спекулятивными» активами, которые могут использоваться для финансовых преступлений. Особенно тщательно нужно контролировать рынок криптокредитования, уверена Лагард.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:04

osafly
Зачем леджер подключать к мобильному телефону. В плане безопасности компьютер с антивирусом безопаснее. Зачем туда постоянно заходить. Раз зашли, настроили и все. Это мое мнение. Может у вас конечно свои индивидуальные потребности по пользованию этим кошельком
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:57

  Patr1ot написав:osafly
Зачем леджер подключать к мобильному телефону. В плане безопасности компьютер с антивирусом безопаснее. Зачем туда постоянно заходить. Раз зашли, настроили и все. Это мое мнение. Может у вас конечно свои индивидуальные потребности по пользованию этим кошельком


А если Вы куда то уехали из дому...За границу допустим,в другой город...на несколько недель-месяц.Вы компьютер на тачке с собой повезете?? Или в это время забить и не следить за рынком?? Нормальные устройства,должны настраиваться просто и без проблем,если Вы его активировали уже тем более,а не доставлять проблем...Оно должно работать как флешка...Установил приложение Live,подключил Леджер к телефону-все работает...Здесь такого и близко нет..
osafly
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