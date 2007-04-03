Додано: Чет 30 січ, 2025 21:19

Dr_English написав: osafly написав: Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать?? Пробовали на одном или разных моделях??Как то пытались решать?? Смартфон Redmi Note 12 подсоединил родным кабелем Ledger к аппаратному кошельку Ledger Nano S. После введения ПИН-кода пытался подтвердить транзакцию по отправке токенов, но аппаратный кошелёк и приложение Ledger Live на смартфоне не взаимодействуют. Сделал две попытки год тому назад и больше не пытался. Проблема осталась нерешённой. В техподдержку Ledger не обращался. Пробовал только на одном смартфоне. Смартфон Redmi Note 12 подсоединил родным кабелем Ledger к аппаратному кошельку Ledger Nano S. После введения ПИН-кода пытался подтвердить транзакцию по отправке токенов, но аппаратный кошелёк и приложение Ledger Live на смартфоне не взаимодействуют. Сделал две попытки год тому назад и больше не пытался. Проблема осталась нерешённой. В техподдержку Ledger не обращался. Пробовал только на одном смартфоне.

Спасибо что написали свой опыт.Тут я смотрю,кроме нас двоих,устройства нет ни у кого,хотя я писал об острой необходимости в неадекватных украинских реалиях,обзавестись "запасным невидимым аэродромом" и продумать "пути отступления и маскировки"..если что.Позвольте Вам заметитить,что Вы Леджер по сути и не пытались установить или предконнектить на телефоне и насколько я понял,были уверены что "запись-логи-регистрация" самого Леджера-"подтянется" при его подключении на любом устройстве...Что собственно весьма логично и правильно...Но...Но..Этот еханый Леджер,имеет свою думку на этот счетПростота-судя по всему,не их конек..Мне бы реально хотелось услышать здесь опыт человека,который эту хреновину подключил с первого раза на телефон...Я плюнул...Когда вдруг возникнет острая необходимость,попробую восстановить кошелек на телефоне при помощи фразы..Я бы это уже давно сделал,но мне поддержка наговорила,что можно обойтись без крайностей и я теперь "боюсь",что эта хреновина перестанет вдруг потом работать на ПКПоэтому,ну его нах..Хай буде як есть...пока.