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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3530353135323533
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:53

«Не зберігайте гроші у централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент – холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними», – порадив Чобанян.

https://finclub.net/news/zakrylas-naist ... -kuna.html
greenozon
 
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