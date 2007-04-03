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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:53
«Не зберігайте гроші у централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент – холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними», – порадив Чобанян.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:33
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ночью закрывается месячная свеча на графике..Она "уверенно"зеленая,причем поглотили полностью красную декабрьскую свечу-это гуд-гуд.Вообще,с 1.01.23г,это уже 18 зеленая свеча против 7 красных...и находимся мы в 5(заключительной) волне роста по битку,если смотреть на тот же месячный график.У нас бычий рынок уже более двух лет,но альта этого не видит..Запомните просто одну цифру-район 74-75тыс,как только мы уйдем ниже хоть трошки-это уже будет 101% медвежий рынок и разворот тренда бесповоротный...Надеюсь альта со следующего месяца наконец проснется.Думаю киты набрали позиций,по многой альте были околодонные цели...
Все как то реально скуксились...Смотрю настроения нет ни у кого...Это хорошо..Кто дотерпит,то чем больше грусти сейчас-тем больше будет радости позже
А завтра-опа и....пошли на 90К...а доминация на 63%...и тогда все уверуют что все...кина не будет точно
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:51
Він зазначив, що це стало несподіванкою та приводом для «знайомства» з БЕБ, яке звинуватило його в несплаті податків.
Гнила справа кроля продовжує смердіти...
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:06
Сглазил,бл-муха...Только написал,как начали на последних часах месяца эту свечу "говнять" и "вырисовывать" длинную тень сверху...но пока страшного ничего нет.Альта удивительно держится бодряком и не падает на этом снижении...Хоть бы опять не сглазить
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