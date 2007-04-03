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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3530353135323533
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:53

«Не зберігайте гроші у централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент – холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними», – порадив Чобанян.

https://finclub.net/news/zakrylas-naist ... -kuna.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ночью закрывается месячная свеча на графике..Она "уверенно"зеленая,причем поглотили полностью красную декабрьскую свечу-это гуд-гуд.Вообще,с 1.01.23г,это уже 18 зеленая свеча против 7 красных...и находимся мы в 5(заключительной) волне роста по битку,если смотреть на тот же месячный график.У нас бычий рынок уже более двух лет,но альта этого не видит..Запомните просто одну цифру-район 74-75тыс,как только мы уйдем ниже хоть трошки-это уже будет 101% медвежий рынок и разворот тренда бесповоротный...Надеюсь альта со следующего месяца наконец проснется.Думаю киты набрали позиций,по многой альте были околодонные цели...
Все как то реально скуксились...Смотрю настроения нет ни у кого...Это хорошо..Кто дотерпит,то чем больше грусти сейчас-тем больше будет радости позже :mrgreen:
А завтра-опа и....пошли на 90К...а доминация на 63%...и тогда все уверуют что все...кина не будет точно :D
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:51

  greenozon написав:«Не зберігайте гроші у централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент – холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними», – порадив Чобанян.

https://finclub.net/news/zakrylas-naist ... -kuna.html

Він зазначив, що це стало несподіванкою та приводом для «знайомства» з БЕБ, яке звинуватило його в несплаті податків.

Гнила справа кроля продовжує смердіти...
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:06

  osafly написав:Ночью закрывается месячная свеча на графике..Она "уверенно"зеленая,причем поглотили полностью красную декабрьскую свечу-это гуд-гуд.


Сглазил,бл-муха...Только написал,как начали на последних часах месяца эту свечу "говнять" и "вырисовывать" длинную тень сверху...но пока страшного ничего нет.Альта удивительно держится бодряком и не падает на этом снижении...Хоть бы опять не сглазить :D
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:16

osafly
Всё идёт по плану: крупный игрок из альткоинов выходит в биток, а с него через ETF в кеш. Хомякам делают, время от времени, памп отдельных монет, чтоб интерес к рынку не угасал, пока все ждут альтсезон весной, осенью 2025, зимой 2026 и так далее. И крупные игроки спокойно, неспеша до конца 2025 года разгрузятся. А хомяки очнутся в январе 2026 года в полной *опе, в которой они будут минимум 4 года, а, максимум, навсегда. Пока большинство ждёт альтсезон, его точно не будет. А в 2025 году альтсезон ждёт более 90% инвесторов альткоинов. Везде все блогеры только и кричат про альтсезон весной или осенью этого года (примерно ставки 50/50). Учитывая, как работает ММ на этом рынке, то 100% в 2025 году альтсезона не будет. Поэтому, начинаю искать точки выхода в безубыток. Если в ближайшие месяцы не смогу выйти в ноль, буду пробовать перелиться в другие проекты, которые ещё пампят, чтоб через них выйти в безубыток.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кстати, кому интересно, лой по паре EthBtc ожидается на уровне 0,020 (Это уровень 5-летней давности). Сейчас 0,031.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:05

  vitaxa2006 написав:Кстати, кому интересно, лой по паре EthBtc ожидается на уровне 0,020 (Это уровень 5-летней давности). Сейчас 0,031.

Це Діда так виросте, чи Кефір припаде?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:48

  vitaxa2006 написав: 100% в 2025 году альтсезона не будет.

50:50. Як завжди.

  vitaxa2006 написав:Поэтому, начинаю искать точки выхода в безубыток

Шеф, усьо пропало! :lol: Гарна новина, що наближає альтсезон. Пікнічкуватимемо без Вас. Нюхайте запах шашличка здаля! :P

  Amethyst написав:Це Діда так виросте, чи Кефір припаде?

Це вангуванння від змученого нарзаном (маніпулем) Вітахи. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:46

Угараю с Козака :lol: :D Как в старые,добрые времена.
Отвечу кратко-Виталя,Вы не правы...Все будет!Терпение..Какой нахер безубыток?!Мы будем еще дрюкать манипулей и "крутить" их на иксы :mrgreen: Нервным,нужно покинуть "кинозал" Эта,"движуха"-как говорило одно куйло,для ментально уравновешенных людей..Иксы свои мы заберем однозначно,просто...не такие большие как хотелось бы и как тут один "космонавт" вещал..Работаем от реалий....но согласно графиков.
Держите свой эфир,если еще не продали,скоро он таки прийдет на 4К и сделает Вас счастливым,если Вы снова сами себе все не поломаете.На Трампа смотрите и повторяйте за ним...Этот клован накупил Эфира уже на 200млн...На идиота он явно не похож...Хотя во многих поступках,идиот конкретный...но в данном случае-не тот случай.
osafly
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