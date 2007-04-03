Додано: Суб 01 лют, 2025 14:16

osafly

Всё идёт по плану: крупный игрок из альткоинов выходит в биток, а с него через ETF в кеш. Хомякам делают, время от времени, памп отдельных монет, чтоб интерес к рынку не угасал, пока все ждут альтсезон весной, осенью 2025, зимой 2026 и так далее. И крупные игроки спокойно, неспеша до конца 2025 года разгрузятся. А хомяки очнутся в январе 2026 года в полной *опе, в которой они будут минимум 4 года, а, максимум, навсегда. Пока большинство ждёт альтсезон, его точно не будет. А в 2025 году альтсезон ждёт более 90% инвесторов альткоинов. Везде все блогеры только и кричат про альтсезон весной или осенью этого года (примерно ставки 50/50). Учитывая, как работает ММ на этом рынке, то 100% в 2025 году альтсезона не будет. Поэтому, начинаю искать точки выхода в безубыток. Если в ближайшие месяцы не смогу выйти в ноль, буду пробовать перелиться в другие проекты, которые ещё пампят, чтоб через них выйти в безубыток.