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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:53
«Не зберігайте гроші у централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент – холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними», – порадив Чобанян.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:33
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ночью закрывается месячная свеча на графике..Она "уверенно"зеленая,причем поглотили полностью красную декабрьскую свечу-это гуд-гуд.Вообще,с 1.01.23г,это уже 18 зеленая свеча против 7 красных...и находимся мы в 5(заключительной) волне роста по битку,если смотреть на тот же месячный график.У нас бычий рынок уже более двух лет,но альта этого не видит..Запомните просто одну цифру-район 74-75тыс,как только мы уйдем ниже хоть трошки-это уже будет 101% медвежий рынок и разворот тренда бесповоротный...Надеюсь альта со следующего месяца наконец проснется.Думаю киты набрали позиций,по многой альте были околодонные цели...
Все как то реально скуксились...Смотрю настроения нет ни у кого...Это хорошо..Кто дотерпит,то чем больше грусти сейчас-тем больше будет радости позже
А завтра-опа и....пошли на 90К...а доминация на 63%...и тогда все уверуют что все...кина не будет точно
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:51
Він зазначив, що це стало несподіванкою та приводом для «знайомства» з БЕБ, яке звинуватило його в несплаті податків.
Гнила справа кроля продовжує смердіти...
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:06
Сглазил,бл-муха...Только написал,как начали на последних часах месяца эту свечу "говнять" и "вырисовывать" длинную тень сверху...но пока страшного ничего нет.Альта удивительно держится бодряком и не падает на этом снижении...Хоть бы опять не сглазить
Додано: Суб 01 лют, 2025 14:16
osafly
Всё идёт по плану: крупный игрок из альткоинов выходит в биток, а с него через ETF в кеш. Хомякам делают, время от времени, памп отдельных монет, чтоб интерес к рынку не угасал, пока все ждут альтсезон весной, осенью 2025, зимой 2026 и так далее. И крупные игроки спокойно, неспеша до конца 2025 года разгрузятся. А хомяки очнутся в январе 2026 года в полной *опе, в которой они будут минимум 4 года, а, максимум, навсегда. Пока большинство ждёт альтсезон, его точно не будет. А в 2025 году альтсезон ждёт более 90% инвесторов альткоинов. Везде все блогеры только и кричат про альтсезон весной или осенью этого года (примерно ставки 50/50). Учитывая, как работает ММ на этом рынке, то 100% в 2025 году альтсезона не будет. Поэтому, начинаю искать точки выхода в безубыток. Если в ближайшие месяцы не смогу выйти в ноль, буду пробовать перелиться в другие проекты, которые ещё пампят, чтоб через них выйти в безубыток.
Додано: Суб 01 лют, 2025 16:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кстати, кому интересно, лой по паре EthBtc ожидается на уровне 0,020 (Это уровень 5-летней давности). Сейчас 0,031.
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:05
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:48
50:50. Як завжди.
Шеф, усьо пропало! Гарна новина, що наближає альтсезон. Пікнічкуватимемо без Вас. Нюхайте запах шашличка здаля!
Це вангуванння від змученого нарзаном (маніпулем) Вітахи.
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:46
Угараю с Козака Как в старые,добрые времена.
Отвечу кратко-Виталя,Вы не правы...Все будет!Терпение..Какой нахер безубыток?!Мы будем еще дрюкать манипулей и "крутить" их на иксы Нервным,нужно покинуть "кинозал" Эта,"движуха"-как говорило одно куйло,для ментально уравновешенных людей..Иксы свои мы заберем однозначно,просто...не такие большие как хотелось бы и как тут один "космонавт" вещал..Работаем от реалий....но согласно графиков.
Держите свой эфир,если еще не продали,скоро он таки прийдет на 4К и сделает Вас счастливым,если Вы снова сами себе все не поломаете.На Трампа смотрите и повторяйте за ним...Этот клован накупил Эфира уже на 200млн...На идиота он явно не похож...Хотя во многих поступках,идиот конкретный...но в данном случае-не тот случай.
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:12
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
В связи с амнистией Росса Ульбрихта, прошу уважаемого Модератора форума амнистировать всех заблокированных комментаторов, с отправкой им пригласительных имейлов, начиная с уважаемого комментатора Zebra.
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