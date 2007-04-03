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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:16
Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта, прошу уважаемого Модератора форума амнистировать всех заблокированных комментаторов, с отправкой им пригласительных имейлов, начиная с уважаемого комментатора Zebra.
И Кучинелли в том числе,непременно....Присоединяюсь к данному предложению.Толковые люди,всегда везде нужны,если администрация и модераторы заинтересованы в развитии данной ветки и форума.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:41
Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта
Хто це?
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Козак-характерник
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Додано: Нед 02 лют, 2025 00:08
Козак-характерник написав: Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта
Хто це?
Основатель платформы Silk Road,приговоренный к пожизненному заключению в Штатах и на днях помилованный Трампом(отсидел 10лет) Так что ты аккуратнее Казаче там,а то купишь леджер и... пожизненное
С Америкой-шутки плохи.
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osafly
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