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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3531353235333534
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:16

  Dr_English написав:В связи с амнистией Росса Ульбрихта, прошу уважаемого Модератора форума амнистировать всех заблокированных комментаторов, с отправкой им пригласительных имейлов, начиная с уважаемого комментатора Zebra.


И Кучинелли в том числе,непременно....Присоединяюсь к данному предложению.Толковые люди,всегда везде нужны,если администрация и модераторы заинтересованы в развитии данной ветки и форума.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:41

  Dr_English написав:В связи с амнистией Росса Ульбрихта

Хто це?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:08

  Козак-характерник написав:
  Dr_English написав:В связи с амнистией Росса Ульбрихта

Хто це?


Основатель платформы Silk Road,приговоренный к пожизненному заключению в Штатах и на днях помилованный Трампом(отсидел 10лет) Так что ты аккуратнее Казаче там,а то купишь леджер и... пожизненное :mrgreen: :D С Америкой-шутки плохи.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:буду пробовать перелиться в другие проекты
Как только перельётесь в другие проекты, старые проекты через некоторое время почему-то начнут хорошо расти (наверно, из личной мести :) ).
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:35

  Dr_English написав:Как только перельётесь в другие проекты, старые проекты через некоторое время почему-то начнут хорошо расти (наверно, из личной мести :) ).

100%. Знаємо - проходили! Повторно на ті ж граблі, не ступатиму! Або маніпулька летить туземун зі мною на борту, або я цю рОкету приземлю назавжди. :D
Козак-характерник
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