|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:16
Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта, прошу уважаемого Модератора форума амнистировать всех заблокированных комментаторов, с отправкой им пригласительных имейлов, начиная с уважаемого комментатора Zebra.
И Кучинелли в том числе,непременно....Присоединяюсь к данному предложению.Толковые люди,всегда везде нужны,если администрация и модераторы заинтересованы в развитии данной ветки и форума.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1968
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
6
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:41
Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта
Хто це?
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29971
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лют, 2025 00:08
Козак-характерник написав: Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта
Хто це?
Основатель платформы Silk Road,приговоренный к пожизненному заключению в Штатах и на днях помилованный Трампом(отсидел 10лет) Так что ты аккуратнее Казаче там,а то купишь леджер и... пожизненное
С Америкой-шутки плохи.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1968
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
6
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:19
vitaxa2006 написав:
буду пробовать перелиться в другие проекты
Как только перельётесь в другие проекты, старые проекты через некоторое время почему-то начнут хорошо расти (наверно, из личной мести
).
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 325
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 853 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:35
Dr_English написав:
Как только перельётесь в другие проекты, старые проекты через некоторое время почему-то начнут хорошо расти (наверно, из личной мести
).
100%. Знаємо - проходили! Повторно на ті ж граблі, не ступатиму! Або маніпулька летить туземун зі мною на борту, або я цю рОкету приземлю назавжди.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29971
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лют, 2025 10:25
osafly написав:
Ночью закрывается месячная свеча на графике..Она "уверенно"зеленая,причем поглотили полностью красную декабрьскую свечу-это гуд-гуд.Вообще,с 1.01.23г,это уже 18 зеленая свеча против 7 красных...и находимся мы в 5(заключительной) волне роста по битку,если смотреть на тот же месячный график.У нас бычий рынок уже более двух лет,но альта этого не видит..Запомните просто одну цифру-район 74-75тыс,как только мы уйдем ниже хоть трошки-это уже будет 101% медвежий рынок и разворот тренда бесповоротный...Надеюсь альта со следующего месяца наконец проснется.Думаю киты набрали позиций,по многой альте были околодонные цели...
Все как то реально скуксились...Смотрю настроения нет ни у кого...Это хорошо..Кто дотерпит,то чем больше грусти сейчас-тем больше будет радости позже
А завтра-опа и....пошли на 90К...а доминация на 63%...и тогда все уверуют что все...кина не будет точно
Все идет по плану - биток вниз, доминация вверх
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 905
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|118065
|257047096
|
|
|7978
|23281835
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|113161
|
|