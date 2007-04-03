И Кучинелли в том числе,непременно....Присоединяюсь к данному предложению.Толковые люди,всегда везде нужны,если администрация и модераторы заинтересованы в развитии данной ветки и форума.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:16
И Кучинелли в том числе,непременно....Присоединяюсь к данному предложению.Толковые люди,всегда везде нужны,если администрация и модераторы заинтересованы в развитии данной ветки и форума.
Додано: Нед 02 лют, 2025 00:08
Основатель платформы Silk Road,приговоренный к пожизненному заключению в Штатах и на днях помилованный Трампом(отсидел 10лет) Так что ты аккуратнее Казаче там,а то купишь леджер и... пожизненное С Америкой-шутки плохи.
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:35
100%. Знаємо - проходили! Повторно на ті ж граблі, не ступатиму! Або маніпулька летить туземун зі мною на борту, або я цю рОкету приземлю назавжди.
Додано: Нед 02 лют, 2025 10:25
Все идет по плану - биток вниз, доминация вверх
Додано: Нед 02 лют, 2025 21:03
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ох..ительное закрытие недели.Доминация уходит выше 60% снова,обновив локальный пик-биткоин обновил локальный лой и пытается закрепиться не то что дневкой,неделькой под 98-99тыс..Специально на выходных на низкой ликвидности устроили "избиение младенцев(альты)" Манипуляция в чистом виде и на лицо...Я даже и не могу вспомнить такого дампа именно в субботу-воскресенье...Просто все звезды сошлись...Интересно,как откроется неделя...Продолжением еще большего падения,отправив альту в Ад окончательно..Хороший альтсезон зимой...Чего ж они собираются летом то делать??Даже не представляю...И что интересно,на чем это падение??Чем вызвано??Трамп пукнул утром вставая с кровати,или аутист Маск нарисовал на лбу собаки свастику??? В чем дело?
Да тут еще проблемы с RUNE нарисовались...Кто то держит данный токен???У меня его нет...Но там что то типа CRV...еще один долбо....,точнее CEO данной компании,оказалось уже неизвестно сколько времени шортил биткоин,на деньги фонда...И оказалось,что долги покрыть на данный момент нечем...Одним словом,еще один лудоман,бесившийся с жиру и хотевший быстро разбагатеть...и теперь с токеном RUNE может собственно говоря,случиться что угодно...Держатели просто счастливы...
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