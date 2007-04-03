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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:16
Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта, прошу уважаемого Модератора форума амнистировать всех заблокированных комментаторов, с отправкой им пригласительных имейлов, начиная с уважаемого комментатора Zebra.
И Кучинелли в том числе,непременно....Присоединяюсь к данному предложению.Толковые люди,всегда везде нужны,если администрация и модераторы заинтересованы в развитии данной ветки и форума.
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osafly
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:41
Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта
Хто це?
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Козак-характерник
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Додано: Нед 02 лют, 2025 00:08
Козак-характерник написав: Dr_English написав:
В связи с амнистией Росса Ульбрихта
Хто це?
Основатель платформы Silk Road,приговоренный к пожизненному заключению в Штатах и на днях помилованный Трампом(отсидел 10лет) Так что ты аккуратнее Казаче там,а то купишь леджер и... пожизненное
С Америкой-шутки плохи.
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osafly
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:19
vitaxa2006 написав:
буду пробовать перелиться в другие проекты
Как только перельётесь в другие проекты, старые проекты через некоторое время почему-то начнут хорошо расти (наверно, из личной мести
).
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Dr_English
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:35
Dr_English написав:
Как только перельётесь в другие проекты, старые проекты через некоторое время почему-то начнут хорошо расти (наверно, из личной мести
).
100%. Знаємо - проходили! Повторно на ті ж граблі, не ступатиму! Або маніпулька летить туземун зі мною на борту, або я цю рОкету приземлю назавжди.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 02 лют, 2025 10:25
osafly написав:
Ночью закрывается месячная свеча на графике..Она "уверенно"зеленая,причем поглотили полностью красную декабрьскую свечу-это гуд-гуд.Вообще,с 1.01.23г,это уже 18 зеленая свеча против 7 красных...и находимся мы в 5(заключительной) волне роста по битку,если смотреть на тот же месячный график.У нас бычий рынок уже более двух лет,но альта этого не видит..Запомните просто одну цифру-район 74-75тыс,как только мы уйдем ниже хоть трошки-это уже будет 101% медвежий рынок и разворот тренда бесповоротный...Надеюсь альта со следующего месяца наконец проснется.Думаю киты набрали позиций,по многой альте были околодонные цели...
Все как то реально скуксились...Смотрю настроения нет ни у кого...Это хорошо..Кто дотерпит,то чем больше грусти сейчас-тем больше будет радости позже
А завтра-опа и....пошли на 90К...а доминация на 63%...и тогда все уверуют что все...кина не будет точно
Все идет по плану - биток вниз, доминация вверх
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SAndriy1
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:03
Ох..ительное закрытие недели.Доминация уходит выше 60% снова,обновив локальный пик-биткоин обновил локальный лой и пытается закрепиться не то что дневкой,неделькой под 98-99тыс..Специально на выходных на низкой ликвидности устроили "избиение младенцев(альты)" Манипуляция в чистом виде и на лицо...Я даже и не могу вспомнить такого дампа именно в субботу-воскресенье...Просто все звезды сошлись...Интересно,как откроется неделя...Продолжением еще большего падения,отправив альту в Ад окончательно..Хороший альтсезон зимой...Чего ж они собираются летом то делать??Даже не представляю...И что интересно,на чем это падение??Чем вызвано??Трамп пукнул утром вставая с кровати,или аутист Маск нарисовал на лбу собаки свастику???
В чем дело?
Да тут еще проблемы с RUNE нарисовались...Кто то держит данный токен???У меня его нет...Но там что то типа CRV...еще один долбо....,точнее CEO данной компании,оказалось уже неизвестно сколько времени шортил биткоин,на деньги фонда...И оказалось,что долги покрыть на данный момент нечем...Одним словом,еще один лудоман,бесившийся с жиру и хотевший быстро разбагатеть...и теперь с токеном RUNE может собственно говоря,случиться что угодно...Держатели просто счастливы...
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:10
Amethyst написав: vitaxa2006 написав:
Кстати, кому интересно, лой по паре EthBtc ожидается на уровне 0,020 (Это уровень 5-летней давности). Сейчас 0,031.
Це Діда так виросте, чи Кефір припаде?
Кефір припаде. До речі, вже 0,030. Не знаю, як кому, мені щось не смішно...
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:51
osafly написав:
Ох..ительное закрытие недели.Доминация уходит выше 60% снова,обновив локальный пик-биткоин обновил локальный лой и пытается закрепиться не то что дневкой,неделькой под 98-99тыс..Специально на выходных на низкой ликвидности устроили "избиение младенцев(альты)" Манипуляция в чистом виде и на лицо...Я даже и не могу вспомнить такого дампа именно в субботу-воскресенье...Просто все звезды сошлись...Интересно,как откроется неделя...Продолжением еще большего падения,отправив альту в Ад окончательно..Хороший альтсезон зимой...Чего ж они собираются летом то делать??Даже не представляю...И что интересно,на чем это падение??Чем вызвано??Трамп пукнул утром вставая с кровати,или аутист Маск нарисовал на лбу собаки свастику???
В чем дело?
Да тут еще проблемы с RUNE нарисовались...Кто то держит данный токен???У меня его нет...Но там что то типа CRV...еще один долбо....,точнее CEO данной компании,оказалось уже неизвестно сколько времени шортил биткоин,на деньги фонда...И оказалось,что долги покрыть на данный момент нечем...Одним словом,еще один лудоман,бесившийся с жиру и хотевший быстро разбагатеть...и теперь с токеном RUNE может собственно говоря,случиться что угодно...Держатели просто счастливы...
1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа
2. 24/01 продал все RUNE по 2,5 , было немного, словил минус 250 баксов. Утром увидел пролив, почитал что про них пишут и принял решение на небольшом отскоке продать.
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SAndriy1
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