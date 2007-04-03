Додано: Нед 02 лют, 2025 21:03

Ох..ительное закрытие недели.Доминация уходит выше 60% снова,обновив локальный пик-биткоин обновил локальный лой и пытается закрепиться не то что дневкой,неделькой под 98-99тыс..Специально на выходных на низкой ликвидности устроили "избиение младенцев(альты)" Манипуляция в чистом виде и на лицо...Я даже и не могу вспомнить такого дампа именно в субботу-воскресенье...Просто все звезды сошлись...Интересно,как откроется неделя...Продолжением еще большего падения,отправив альту в Ад окончательно..Хороший альтсезон зимой...Чего ж они собираются летом то делать??Даже не представляю...И что интересно,на чем это падение??Чем вызвано??Трамп пукнул утром вставая с кровати,или аутист Маск нарисовал на лбу собаки свастику???В чем дело?Да тут еще проблемы с RUNE нарисовались...Кто то держит данный токен???У меня его нет...Но там что то типа CRV...еще один долбо....,точнее CEO данной компании,оказалось уже неизвестно сколько времени шортил биткоин,на деньги фонда...И оказалось,что долги покрыть на данный момент нечем...Одним словом,еще один лудоман,бесившийся с жиру и хотевший быстро разбагатеть...и теперь с токеном RUNE может собственно говоря,случиться что угодно...Держатели просто счастливы...